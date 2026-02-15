Канада забавляется с Францией, а «Динамо» Минск гостит у «Спартака»

Пока в Италии гремят Олимпийские игры – 2026, родная Континентальная хоккейная лига неумолимо приближается к концу регулярного чемпионата. Выбрали для вас пару ярких афиш и составили экспресс.

Прогноз на матч «Спартак» — «Динамо» Минск

Фонбет Чемпионат КХЛ Фонбет Чемпионат КХЛ 15 февраля 2026, воскресенье. 17:00 МСК Спартак Москва Не начался Динамо Мн Минск Кто победит в основное время? П1 X П2

У «Спартака» сейчас не самый приятный отрезок. Мелочи превращаются в проблемы: то не клеится завершение, то игра начинает расползаться после первой пропущенной шайбы. Взгляните на результаты — поражения 0:2 и 2:3 дома в дерби с ЦСКА и «Динамо», а ещё болезненные 1:3 от «Локомотива».

У минчан картина другая. Команда держит темп лидирующего Ярославля, идёт в верхней части таблицы Запада и играет с очень понятной логикой. Много бросает, много забивает, почти не проваливается. Даже по статистике разница ощутима. У минского «Динамо» 199 заброшенных шайб (больше только у «Металлурга») а у «Спартака» — 161 гол.

И главное — стилистически минчане «Спартаку» неудобны. В этом сезоне уже были 3:0 и 6:0 в пользу «Динамо». То есть это не просто победы, а победы, где красно-белым перекрывали кислород и наказывали за ошибки. На такой базе логично забирать вариант, при котором белорусский клуб снова окажется сильнее. Правда, теперь едва ли стоит ждать сухой счёт.

Прогноз на матч Канада — Франция

Календарь олимпийского хоккейного турнира настойчиво предлагает сборной Канады сыграть на понижение. Групповой этап начался со сборной Чехии — пожалуй, самого крепкого соперника. Следом была прогрессирующая Швейцария с добротным составом. Зато на десерт — всего лишь сборная Франции. Один из двух слабейших участников турнира наряду с Италией. Букмекеры считали так задолго до старта турнира.

Всерьёз изучать расклады и сравнивать соперников просто смешно. Разница не просто большая, она подавляющая. Разумеется, на Олимпиадах они прежде не пересекались. Впрочем, вполне достаточно изучить историю противостояния на чемпионатах мира. Канадцы, как известно, выставляют на него сборную солянку из молодых и не попавших в плей-офф.

Возьмём отсечку за 10 последних лет. Вот что получается: пять побед североамериканцев из пяти возможных, четыре из них – разгромные. В трёх последних случаях забрасывали от пяти до семи шайб. Чего-то подобного логично ожидать и на этот раз. Возьмём ИТБ 6.5 гола сборной Канады за 1.90. Главное в этой игре — обойтись без травм. Однако разница в классе столь велика, что для достижения успеха не потребуется напрягаться.

Экспресс на хоккей 15 февраля 2026 года

Ставка 1 : «Динамо» обыграет «Спартак» за 2.35.

: «Динамо» обыграет «Спартак» за 2.35. Ставка 2: ИТБ 6.5 гола сборной Канады в матче с Францией за 1.90.

Общий коэффициент: 2.35 х 1.90 = 4.46.