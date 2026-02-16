Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Реклама 18+
ООО «ОККО». ИНН 7814665871
erid: 2RanymAVGga
Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Рейтинг букмекеров Эфир Теперь вы знаете
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Ставки Статьи

СКА — Салават Юлаев: прогноз и ставка на матч 16 февраля 2026 года, где смотреть бесплатно, какой канал, счёт, голы. прямой эфир

КХЛ: взлёт СКА с Ларионовым и дальневосточное дерби
Алексей Серяков
Экспресс на матчи КХЛ 16 февраля 2026 года
Комментарии
Экспресс на матчи 16 февраля 2026 года.

Финиш регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги всё ближе. Сегодня, 16 февраля, состоятся очередные матчи. Сделали прогнозы и составили экспресс.

Прогноз на матч СКА — «Салават Юлаев»

Фонбет Чемпионат КХЛ
16 февраля 2026, понедельник. 19:30 МСК
СКА
Санкт-Петербург
Не начался
Салават Юлаев
Уфа
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

График у петербуржцев рваный. Сначала была пауза на МВЗ, а перед визитом «Салавата Юлаева» команда не выходила на лёд с 12 февраля, то есть 3,5 дня. Время собраться с мыслями и подготовиться было. Очень кстати, ведь уфимцы сейчас хороши. Тут и усиление состава, и улучшение финансового положения, и победная серия. Виктор Козлов своё дело знает. Однако СКА сумел преодолеть кризис и к игре подходит на четырёхматчевой серии побед.

Единственная очная встреча соперников состоялась в ноябре в Башкортостане. «Салават» ответил на пропущенную шайбу двумя своими и выстоял в концовке. Типичная ситуация для этого противостояния. Дело в том, что в шести из семи последних встреч побеждали хозяева. А «Салават Юлаев» не выигрывал в Северной столице с сентября 2021 года, потерпев с тех пор три поражения.

Справедливости ради, всякий раз давал бой и сражался до последнего. Разок даже до овертайма добрался. Однако забивал мало и с трудом. От этого и оттолкнёмся. На ИТМ 2.5 гола «Салавата Юлаева» выставлен коэффициент 1.74. Уфимцы способны зацепиться за очки, но прежде всего благодаря обороне и вратарю. Подвигов в атаке от них не ждём.

Прогноз на матч «Адмирал» — «Амур»

Фонбет Чемпионат КХЛ
16 февраля 2026, понедельник. 12:30 МСК
Адмирал
Владивосток
Не начался
Амур
Хабаровск
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

К шестому противостоянию в рамках сезонной серии соперники подходят с разным настроением. «Адмирал» ожидаемо пожинает невкусные плоды сомнительного увольнения Леонида Тамбиева. Россыпь поражений пригвоздила клуб ко дну Восточной конференции, на дедлайне руководство решило устроить распродажу. Шансы зацепиться за восьмёрку к тому моменту и в самом деле были крайне призрачными. Остаток регулярного чемпионата превратился в формальность.

На таком фоне битва с дорогим соседом — событие исключительное. Редкий случай, когда всё понятно и просто: завалить сезон можно, всякое бывает, но уж забрать дерби — дело чести. Заодно возникает соблазн подставить подножку оппоненту, для которого на данный момент каждое очко имеет серьёзный вес. Ведь «Сибирь» давно встрепенулась и освобождать восьмую строчку не планирует.

Беда в том, что у хабаровчан с дальневосточным дерби в последнее время не ладится. На своём льду победы случаются, а вот на выезде предыдущий успех датирован декабрём 2023 года, причём в овертайме. И всё же рискнём. Принципиальный соперник, разгар борьбы за плей-офф, лишённый турнирной мотивации «Адмирал». Если не брать очки в таких условиях, поводов для оправданий не будет. Заиграем победу хабаровчан с нулевой форой за 2.12.

Экспресс на матчи КХЛ 16 февраля 2026 года

  • Ставка 1: ИТМ 2.5 гола «Салавата Юлаева» в матче со СКА за 1.74.
  • Ставка 2: победа «Амура» в матче с «Адмиралом» с нулевой форой за 2.12.

Общий коэффициент: 1.74 х 2.12 = 3.68.

Комментарии
Новости. Ставки
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android