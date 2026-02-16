КХЛ: взлёт СКА с Ларионовым и дальневосточное дерби

Финиш регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги всё ближе. Сегодня, 16 февраля, состоятся очередные матчи. Сделали прогнозы и составили экспресс.

Прогноз на матч СКА — «Салават Юлаев»

График у петербуржцев рваный. Сначала была пауза на МВЗ, а перед визитом «Салавата Юлаева» команда не выходила на лёд с 12 февраля, то есть 3,5 дня. Время собраться с мыслями и подготовиться было. Очень кстати, ведь уфимцы сейчас хороши. Тут и усиление состава, и улучшение финансового положения, и победная серия. Виктор Козлов своё дело знает. Однако СКА сумел преодолеть кризис и к игре подходит на четырёхматчевой серии побед.

Единственная очная встреча соперников состоялась в ноябре в Башкортостане. «Салават» ответил на пропущенную шайбу двумя своими и выстоял в концовке. Типичная ситуация для этого противостояния. Дело в том, что в шести из семи последних встреч побеждали хозяева. А «Салават Юлаев» не выигрывал в Северной столице с сентября 2021 года, потерпев с тех пор три поражения.

Справедливости ради, всякий раз давал бой и сражался до последнего. Разок даже до овертайма добрался. Однако забивал мало и с трудом. От этого и оттолкнёмся. На ИТМ 2.5 гола «Салавата Юлаева» выставлен коэффициент 1.74. Уфимцы способны зацепиться за очки, но прежде всего благодаря обороне и вратарю. Подвигов в атаке от них не ждём.

Прогноз на матч «Адмирал» — «Амур»

К шестому противостоянию в рамках сезонной серии соперники подходят с разным настроением. «Адмирал» ожидаемо пожинает невкусные плоды сомнительного увольнения Леонида Тамбиева. Россыпь поражений пригвоздила клуб ко дну Восточной конференции, на дедлайне руководство решило устроить распродажу. Шансы зацепиться за восьмёрку к тому моменту и в самом деле были крайне призрачными. Остаток регулярного чемпионата превратился в формальность.

На таком фоне битва с дорогим соседом — событие исключительное. Редкий случай, когда всё понятно и просто: завалить сезон можно, всякое бывает, но уж забрать дерби — дело чести. Заодно возникает соблазн подставить подножку оппоненту, для которого на данный момент каждое очко имеет серьёзный вес. Ведь «Сибирь» давно встрепенулась и освобождать восьмую строчку не планирует.

Беда в том, что у хабаровчан с дальневосточным дерби в последнее время не ладится. На своём льду победы случаются, а вот на выезде предыдущий успех датирован декабрём 2023 года, причём в овертайме. И всё же рискнём. Принципиальный соперник, разгар борьбы за плей-офф, лишённый турнирной мотивации «Адмирал». Если не брать очки в таких условиях, поводов для оправданий не будет. Заиграем победу хабаровчан с нулевой форой за 2.12.

Экспресс на матчи КХЛ 16 февраля 2026 года

