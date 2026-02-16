«Барселона» в каталонском дерби и скучная Серия А

Понедельники для того и нужны, чтобы закрыть программу уикенда и доиграть то, что не успели доиграть на выходных. Сегодня, 16 февраля, следим за испанской Примерой и итальянской Серией А.

Прогноз на матч «Жирона» — «Барселона»

Какое-никакое, а всё же дерби. Каталонское! Одно время вывеска раскрасилась: «Эспаньол» переживал сложный период, а «Жирона» при помощи City Group резко рванула вперёд. Исторический сезон завершился попаданием в Лигу чемпионов, но дальше поводы для радости потихоньку пропали. Ключевых футболистов раздали, с заменами не сложилось, результаты просели. В нынешнем сезоне отрыв от зоны вылета у «Жироны» небольшой.

Вот и получается: явный фаворит в гостях у представителя нижней половины таблицы. «Барселона» всё же прервала впечатляющую победную серию в игре с «Реалом Сосьедад» (1:2), хотя и там заслуживала большего. Впрочем, быстро вернулась в колею.

Разумеется, гости идут явными фаворитами. Пару лет назад они два раза кряду уступили «Жироне» при четырёх пропущенных мячах, однако с тех пор соперник потерял мощь. В трёх предыдущих встречах сине-гранатовые обязательно пропускали, но всякий раз добивались победы. Загибаем пальцы — 4:1, снова 4:1 и 2:1. Если учитывать особенности стиля подопечных Ханс-Дитера Флика, продолжение серии весьма вероятно.

Между прочим, на П2 + обе забьют выставлен приятный коэффициент 2.35. Мы же предпочтём действовать осторожнее. На П2 + тотал больше 2.5 гола дают 1.83, а подстраховаться на случай 0:3 не помешает. Без тер Штегена хозяева своё наверняка получат, а вот смогут ли ответить — большой вопрос. Уверенности нет.

Прогноз на матч «Кальяри» — «Лечче»

«Кальяри» в этом сезоне берёт очки там, где многие на них заранее ставят крест. Недавно, например, команда увезла победу из Флоренции, а также оставила не у дел «Ювентус» дома. Вообще, на своём поле команда обычно играет максимально прямолинейно — без изысков, зато с давлением и пониманием, что в таких встречах надо дожимать любым способом.

«Лечче» же за последний месяц показал свой фирменный рисунок: много матчей на тоненького и очень мало голов — 0:1, 0:0, 0:1, 2:1. Команда умеет терпеть и сушить игру, но, как только пропускает первой, зачастую теряет очки. Матч превращается в борьбу с самим собой — времени отыграться мало, а моменты создаются очень редко. Даже для итальянской Серии А.

Отсюда и ожидание простое. Скорее всего, будет вязко, нервно и без фейерверка. Во-первых, слишком высока цена первой ошибки. Команды пытаются выжить, бьются за очки. Во-вторых, с моментами и голами у всех не всё хорошо, мягко говоря. В первом круге «Кальяри» выиграл в гостях 2:1, однако сейчас логичнее ждать осторожный сценарий. Ставка: тотал меньше 2 мячей.

Экспресс на футбол 16 февраля 2026 года

Ставка 1: победа «Барселоны» в матче с «Жироной» + тотал больше 2.5 гола за 1.83.

Общий коэффициент: 1.83 х 1.86 = 3.40.