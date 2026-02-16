«Бенфика» — «Реал». У вас четыре пропущенных от Жозе Моуринью

17 февраля состоится первый матч стыкового раунда Лиги чемпионов «Бенфика» — «Реал». Игра пройдёт на стадионе «Да Луш» в Лиссабоне. Стартовый свисток запланирован на 23:00 мск.

Коэффициенты на матч Лиги чемпионов «Бенфика» — «Реал» 17 февраля 2026 года

Букмекеры отдают предпочтение гостям. Сделать ставку на победу «Реала» предлагается с коэффициентом 1.93. Победа «Бенфики» оценивается коэффициентом 3.82. Ничейный исход можно найти в линии за 3.92.

При этом аналитики уверены в высокой результативности. Тотал меньше 2.5 мяча доступен в букмекерских конторах с коэффициентом 2.42, а тотал больше 2.5 мяча — с коэффициентом 1.60. Если забьют обе команды, сыграет коэффициент 1.53.

Прогноз на матч Лиги чемпионов «Бенфика» — «Реал»

В заключительном туре общего этапа Лиги чемпионов «Бенфика» обыграла мадридский «Реал» в матче с голливудской развязкой. Обычная победа португальцев не устраивала. В дело вступали дополнительные показатели, то есть разница мячей. В концовке в чужую штрафную пошёл вратарь Анатолий Трубин. И вошёл в историю. Гол – 3:2 превратились в 4:2, а вылет — в проход.

Сразу отметим главное: результат оказался полностью справедливым. Жозе Моуринью сделал домашнюю работу на твёрдую пятёрку. Активное насыщение левого фланга, постоянная подстраховка, готовность к импровизации мадридцев. А стремительные и разящие контратаки раз за разом становились для соперника проблемой. Альваро Арбелоа ответа не нашёл.

Думается, в тренерском штабе испанского клуба времени зря не теряли. Ошибки разобрали, что-то заготовили. Преимущество в качестве исполнителей у «Реала» если не подавляющее, то как минимум внушительное. Повторить успех на бис будет сложно. С учётом уязвимости к контратакам в прошлой встрече, логично ожидать от Арбелоа более осторожного футбола.

А позиционная возня — это территория Моуринью. Мадридцы при всей очевидной мощи отдельных исполнителей не могут обрести баланс. Хоть с точки зрения командных взаимодействий, хоть с точки зрения последовательности. Дать два качественных тайма после смены тренера никак не удаётся. Отдельные всплески могут впечатлять, однако как быть с провалами?

Даже середняки Ла Лиги исправно пользуются минутами хандры у «Реала». А уж «Бенфика» с обилием шустрых, креативных и резких футболистов всегда готова цапнуть за бочок уснувшего фаворита. Шансы у гостей, естественно, выше, но свои возможности у португальского клуба будут. В лучшие годы Моуринью хватало 10-15 минут просадки оппонента для итогового успеха.

Брать ли 1Х — дело вкуса. Коэффициент 1.92, конечно, выглядит симпатично. Нам же чуть больше нравится ИТМ 1.5 гола «Реала» за 2.25. Исходим из того, что после четырёх мячей Арбелоа просто перестрахуется и сведёт риск к минимуму. Особенно на чужом поле. Значит, моментов у гостей окажется не так уж много.

Ставка: ИТМ 1.5 гола «Реала» за 2.25.