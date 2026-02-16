«Авангард» — «Ак Барс». Омск никому не отдаст второе место

17 февраля в Омске «Авангард» примет казанский «Ак Барс». Встреча пройдёт на льду «G-Drive Арены». Стартовое вбрасывание запланировано на 16:30 мск.

Коэффициенты на матч КХЛ «Авангард» — «Ак Барс» 17 февраля 2026 года

Букмекеры в своих прогнозах считают фаворитами хозяев. Сделать ставку на победу «Авангарда» в основное время предлагается с коэффициентом 2.10, в то время как победа «Ак Барса» оценивается в 3.00. Ничья и овертайм идут за 4.10.

Вместе с тем аналитики не ждут высокой результативности. Тотал меньше 5.5 гола доступен с коэффициентом 1.84, а тотал больше 5.5 гола — с коэффициентом 2.05. Гол на первой минуте идёт за 11.5.

Прогноз на матч КХЛ «Авангард» — «Ак Барс» (17.02.2026)

Фонбет Чемпионат КХЛ Фонбет Чемпионат КХЛ 17 февраля 2026, вторник. 16:30 МСК Авангард Омск Не начался Ак Барс Казань Кто победит в основное время? П1 X П2

«Авангард» подходит к игре с преимуществом. Смотрим на турнирную таблицу: 82 очка после 55 матчей против 75 очков у «Ак Барса» за то же количество встреч. Разница не космическая, отыграть ещё можно. А потому матч вполне можно считать принципиальным. Для посева на Востоке очень важным. Такие встречи напрямую решают, кто получит более комфортную сетку весной.

По другим цифрам картина тоже в пользу Омска: 190 заброшенных шайб и 129 пропущенных против 166 и 134 соответственно у казанцев. То есть хозяева и забивают заметно больше, и в обороне остаются на том же уровне надёжности. Даже лучше. Больше двух шайб в основное время пропускают достаточно редко и регулярно побеждают.

Самое интересное — как эти команды играют друг с другом в этом сезоне. Уже было три матча: 2:1, 6:1 и 2:1. Во всех случаях победитель пропускал ровно одну шайбу. А угадаете, кто взял две последние встречи? «Авангард». Ясно, что здесь обычно побеждает тот, кто дольше держит концентрацию и не дарит сопернику бесплатные шансы. И омский клуб сейчас, очевидно, подходит на эту роль лучше.

У «Авангарда» сейчас хороший тонус. После досадной осечки во встрече с «Автомобилистом» (2:3 ОТ) команда Буше быстро вернулась в ритм — выиграла на выезде у «Адмирала», разгромила «Амур», а дома мощно прошлась по «Трактору» (6:2). «Ак Барс» на последнем отрезке смотрится не так уверенно, особенно в гостях: были потери очков в Новосибирске и Челябинске, а победы нередко приходят за пределами основного времени.

Пожалуй, логично ждать близкий матч, но с перевесом у Омска. Здесь и преимущество льда, и лучшая серия, и более уверенная игра. В общем, берём П1.

Ставка: «Авангард» обыграет «Ак Барс» в основное время за 2.10.