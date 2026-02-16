Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Реклама 18+
ООО «ОККО». ИНН 7814665871
erid: 2RanymAVGga
Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Рейтинг букмекеров Эфир Теперь вы знаете
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Ставки Статьи

Авангард — Ак Барс: прогноз и ставка на матч КХЛ 17 февраля 2026, во сколько начало

«Авангард» — «Ак Барс». Омск никому не отдаст второе место
Алексей Анисимов
«Авангард» — «Ак Барс»: прогноз на матч
Комментарии
Омичи продолжат погоню за лидером КХЛ и попутно сбросят с хвоста конкурента.

17 февраля в Омске «Авангард» примет казанский «Ак Барс». Встреча пройдёт на льду «G-Drive Арены». Стартовое вбрасывание запланировано на 16:30 мск.

Коэффициенты на матч КХЛ «Авангард» — «Ак Барс» 17 февраля 2026 года

Букмекеры в своих прогнозах считают фаворитами хозяев. Сделать ставку на победу «Авангарда» в основное время предлагается с коэффициентом 2.10, в то время как победа «Ак Барса» оценивается в 3.00. Ничья и овертайм идут за 4.10.

Вместе с тем аналитики не ждут высокой результативности. Тотал меньше 5.5 гола доступен с коэффициентом 1.84, а тотал больше 5.5 гола — с коэффициентом 2.05. Гол на первой минуте идёт за 11.5.

Прогноз на матч КХЛ «Авангард» — «Ак Барс» (17.02.2026)

Фонбет Чемпионат КХЛ
17 февраля 2026, вторник. 16:30 МСК
Авангард
Омск
Не начался
Ак Барс
Казань
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

«Авангард» подходит к игре с преимуществом. Смотрим на турнирную таблицу: 82 очка после 55 матчей против 75 очков у «Ак Барса» за то же количество встреч. Разница не космическая, отыграть ещё можно. А потому матч вполне можно считать принципиальным. Для посева на Востоке очень важным. Такие встречи напрямую решают, кто получит более комфортную сетку весной.

По другим цифрам картина тоже в пользу Омска: 190 заброшенных шайб и 129 пропущенных против 166 и 134 соответственно у казанцев. То есть хозяева и забивают заметно больше, и в обороне остаются на том же уровне надёжности. Даже лучше. Больше двух шайб в основное время пропускают достаточно редко и регулярно побеждают.

Материалы по теме
Наши на Олимпиаде-2026: россияне бьются, несмотря ни на что!
Истории
Наши на Олимпиаде-2026: россияне бьются, несмотря ни на что!

Самое интересное — как эти команды играют друг с другом в этом сезоне. Уже было три матча: 2:1, 6:1 и 2:1. Во всех случаях победитель пропускал ровно одну шайбу. А угадаете, кто взял две последние встречи? «Авангард». Ясно, что здесь обычно побеждает тот, кто дольше держит концентрацию и не дарит сопернику бесплатные шансы. И омский клуб сейчас, очевидно, подходит на эту роль лучше.

У «Авангарда» сейчас хороший тонус. После досадной осечки во встрече с «Автомобилистом» (2:3 ОТ) команда Буше быстро вернулась в ритм — выиграла на выезде у «Адмирала», разгромила «Амур», а дома мощно прошлась по «Трактору» (6:2). «Ак Барс» на последнем отрезке смотрится не так уверенно, особенно в гостях: были потери очков в Новосибирске и Челябинске, а победы нередко приходят за пределами основного времени.

Пожалуй, логично ждать близкий матч, но с перевесом у Омска. Здесь и преимущество льда, и лучшая серия, и более уверенная игра. В общем, берём П1.

Ставка: «Авангард» обыграет «Ак Барс» в основное время за 2.10.

Комментарии
Новости. Ставки
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android