Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Реклама 18+
ООО «ОККО». ИНН 7814665871
erid: 2RanymAVGga
Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Рейтинг букмекеров Эфир Теперь вы знаете
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Ставки Статьи

Галатасарай — Ювентус: прогноз и ставка на матч 17 февраля 2026 года

«Галатасарай» — «Ювентус». Хватит со Спаллетти качелей
Алексей Анисимов
«Галатасарай» — «Ювентус»: прогноз на матч
Комментарии
В Стамбуле будет достаточно сухой матч.

17 февраля в первом матче стыкового раунда Лиги чемпионов встретятся «Галатасарай» и «Ювентус». Игра пройдёт на стадионе «РАМС Парк» в Стамбуле. Стартовый свисток запланирован на 20:45 мск.

Коэффициенты на матч ЛЧ «Галатасарай» — «Ювентус» 17 февраля 2026 года

Букмекеры отдают предпочтение гостям. Сделать ставку на победу «Ювентуса» предлагается с коэффициентом 2.16. Победа «Галатасарая» оценивается коэффициентом 3.60. Ничейный исход можно найти в линии за 3.60.

При этом аналитики ждут результативный футбол. Тотал меньше 2.5 мяча доступен в букмекерских конторах с коэффициентом 2.06, а тотал больше 2.5 мяча — с коэффициентом 1.85. Если забьют обе команды, сыграет коэффициент 1.70.

Прогноз на матч Лиги чемпионов «Галатасарай» — «Ювентус»

Лига чемпионов . Стыковые матчи. 1-й матч
17 февраля 2026, вторник. 20:45 МСК
Галатасарай
Стамбул, Турция
Не начался
Ювентус
Турин, Италия
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

Первая игра двухматчевого противостояния — это почти всегда тонкая настройка и оценка рисков. Надо присмотреться, притереться, создать задел. Особенно когда второй матч уже через неделю. «Ювентус» заранее устроит себе план. Что-то вроде не проиграть в Стамбуле, добить дома.

У «Галатасарая» тоже предельно понятная логика: дома надо создавать задел. Не обязательно разрывать, а выиграть — желательно. Дело в том, что в Италии темп для них неизбежно упадёт, а пространство исчезнет. И главный инструмент здесь очевиден: связка и форма атакующей группы вокруг Осимхена и Икарди.

Конечно, речь не про владение ради владения. Тем более с таким-то соперником. «Ювентус», хотя и сдал в последние годы, но сейчас со Спаллетти заслуженно претендует на топ-3 Серии А. Речь про быстрые доставки мяча до штрафной соперника и постоянное давление на центральных защитников.

Материалы по теме
Без суперзвёзд, но ярко! Баутиста — Оливейра и другие вывески февраля в единоборствах
Без суперзвёзд, но ярко! Баутиста — Оливейра и другие вывески февраля в единоборствах

«Ювентус» при Спаллетти в Лиге чемпионов стабилен. В пяти матчах турнира под его руководством команда не уступала, трижды победила и трижды подряд сыграла «на ноль». А это тот стиль, который способен приглушить стамбульский шум: меньше хаоса, больше контроля. Ключ к контратакам — Йылдыз. Это один из главных создателей моментов и обводок в нынешнем розыгрыше.

Самая неприятная для «Юве» новость — отсутствие Влаховича. Клуб официально сообщал об операции в декабре, позиция сильного форварда на острие под вопросом. Плюс свежая история с Хольмом: медапдейт от 15 февраля — повреждение икроножной. Это ухудшает вариативность справа. На таком фоне логичнее ещё сильнее уплотнять центр и жить короткими отрезками, а не рассчитывать на качели.

Здесь просится вязкий первый тайм. «Галатасарай» начнёт на эмоциях и скорости, «Ювентус» постарается пережить старт, сбить темп фолами и паузами. А потом уже — взять игру под свой контроль. Так что мы бы не стали ждать голевой перестрелки, в отличие от букмекеров. Да и после 2:3 от «Интера», 2:2 с «Лацио» и 0:3 от «Аталанты» Спаллетти наверняка захочет сыграть понадёжнее.

Ставка: тотал меньше 2.5 мяча в матче «Галатасарай» — «Ювентус» за 2.06.

Комментарии
Новости. Ставки
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android