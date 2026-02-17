КХЛ: «Авангард» и «Ак Барс» делят второе место

От регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги остаётся всё меньше, приближается плей-офф. Сегодня, 17 февраля, следим за матчами «Авангард» — «Ак Барс» и «Локомотив» — «Нефтехимик».

Прогноз на матч «Авангард» — «Ак Барс»

Фонбет Чемпионат КХЛ Фонбет Чемпионат КХЛ 17 февраля 2026, вторник. 16:30 МСК Авангард Омск Не начался Ак Барс Казань Кто победит в основное время? П1 X П2

«Авангард» подходит к игре с заделом. Смотрим на турнирную таблицу: 82 очка после 55 матчей против 75 очков у «Ак Барса» за то же количество. Второе место против третьего. Разница не космическая, отыграть ещё можно. Будет борьба за более выгодного соперника в первом раунде плей-офф.

По другим цифрам картина тоже в пользу Омска: 190 заброшенных шайб и 129 пропущенных против 166 и 134 соответственно у казанцев. То есть хозяева и забивают заметно больше, и в обороне остаются на том же уровне надёжности. Даже лучше. Больше двух шайб в основное время пропускают достаточно редко и регулярно побеждают.

Самое интересное — как эти команды играют друг с другом в этом сезоне. Уже было три матча: 2:1, 6:1 и 2:1. Во всех встречах победитель пропускал ровно одну шайбу. А угадаете, кто взял две последние? «Авангард». У омичей и сейчас хороший тонус. Пожалуй, логично ждать близкий матч, но с перевесом хозяев. Здесь и преимущество льда, и лучшая серия, и более уверенная игра. В общем, берём П1.

Прогноз на матч «Локомотив» — «Нефтехимик»

Фонбет Чемпионат КХЛ Фонбет Чемпионат КХЛ 17 февраля 2026, вторник. 19:00 МСК Локомотив Ярославль Не начался Нефтехимик Нижнекамск Кто победит в основное время? П1 X П2

Календарь тут решает многое. У «Локомотива» плотный отрезок: всего за неделю несколько матчей. Так что игра почти неизбежно уйдёт в прагматичный режим — меньше риска, больше контроля и терпения. А «Нефтехимик» приезжает в Ярославль, завершая выездную серию. Ноги могут «сесть» к концу встречи. Ведь времени на отдых было меньше.

Да, «Нефтехимик» для «Локомотива» не самый удобный гость. В этом сезоне нижнекамцы уже забрали очную встречу, отыгравшись и победив в овертайме (5:4 ОТ). Да и в последних очных матчах заметно, что часто всё идёт на тоненького, без разгромов и права на расслабленность.

Поэтому ждём вязкий хоккей, где хозяева будут душить темпом и позиционкой, а гости — жить короткими отрезками и ловить шанс в контратаках и в большинстве. Самая логичная ставка — победа «Локомотива» через тотал меньше 5.5 шайбы.

Экспресс на матчи КХЛ 17 февраля 2026 года

Ставка 1: «Авангард» обыграет «Ак Барс» в основное время за 2.10.

«Авангард» обыграет «Ак Барс» в основное время за 2.10. Ставка 2: «Локомотив» победит «Нефтехимик» + тотал меньше 5.5 шайбы за 2.60.

Общий коэффициент: 2.10 х 2.60 = 5.46.