Экспресс с коэффициентом 20.7 на Лигу чемпионов 17 февраля 2026 года

А вот и десерт принесли! Лига чемпионов возвращается – сегодня, 17 февраля, пройдут несколько первых матчей стыкового раунда. Ставки высоки, оттого и интереснее. Авторы «Чемпионата» приготовили свой экспресс.

Прогноз на матч «Бенфика» — «Реал»

В заключительном туре общего этапа Лиги чемпионов «Бенфика» обыграла мадридский «Реал» в матче с голливудской развязкой. Обычная победа португальцев не устраивала. В дело вступали дополнительные показатели, то есть разница мячей. В концовке в чужую штрафную пошёл вратарь Анатолий Трубин. И вошёл в историю. Гол – 3:2 превратились в 4:2, а вылет — в проход.

Думается, в тренерском штабе испанского клуба времени зря не теряли. Ошибки разобрали, что-то заготовили. С учётом уязвимости к контратакам в прошлой встрече логично ожидать от Арбелоа более осторожного футбола. А позиционная возня — это территория Моуринью. Мадридцы при всей очевидной мощи отдельных исполнителей не могут обрести баланс. Шансы у гостей, естественно, выше, но свои возможности у португальского клуба будут.

Брать ли 1Х — дело вкуса. Коэффициент 1.92, конечно, выглядит симпатично. Нам же чуть больше нравится ИТМ 1.5 гола «Реала» за 2.25. Исходим из того, что после четырёх мячей Арбелоа просто перестрахуется и сведёт риск к минимуму. Особенно на чужом поле. Значит, моментов у гостей окажется не так уж много.

Прогноз на матч «Монако» — «ПСЖ»

Монегаски в нынешнем сезоне успели обыграть национального гегемона, причём вполне по делу. Было это не так давно – 29 ноября (1:0). Другое дело, что тот успех напоминал единственную виноградинку в большой тарелке. Вкусно, но пустота вокруг разочаровывала: поражение на поражении сидело и поражением погоняло. Собственно, «Монако» успел вылететь из Кубка Франции, а в Лиге 1 застрял в середине турнирной таблицы.

Начинать плей-офф Лиги чемпионов с национального противостояния — хорошая примета. Но только для «ПСЖ». Год назад подопечные Луиса Энрике разложили на атомы «Брест» — 10:0 по сумме двух матчей. Настолько больно монегаскам вряд ли будет, однако рассчитывать увидеть перед собой сытого и ленивого кота определённо не стоит. Началась вторая часть сезона, «ПСЖ» просыпается после не самого бодрого старта.

«Монако» иногда впечатляет прессингом, однако слишком много допускает у своих ворот и страдает от переполненного лазарета. Как вы понимаете, эти проблемы связаны. На таком фоне моментов у фаворита окажется много, а всё невезение, думается, он растратил в заключительных турах общего этапа. ИТБ 2 голов парижан за 1.90 — отлично, мы бы даже рассмотрели ИТБ 2.5 гола «ПСЖ» за 2.60.

Прогноз на матч «Боруссия» Дортмунд — «Аталанта»

Если в Бундеслиге удаётся пропускать сравнительно немного, то в Лиге чемпионов у «Боруссии»– натуральный бардак. «На ноль» дортмундцы сыграли только с «Вильярреалом», напрочь завалившим общий этап. Один мяч пропустили на своём поле во встрече с «Атлетиком», в остальных шести матчах вынимали не меньше двух. По меньшей мере напрягает. Достаточно сказать, что среди всех пробившихся в плей-офф Лиги чемпионов команд больше пропустил только скромнейший «Карабах» (21). У немцев – 17.

«Аталанта» после смены тренера стремится к вертикальному футболу. Как правило, получается недурно. Учитывая проблемы хозяев, шансы у итальянцев должны быть. Сразу отметим, что состав у дортмундцев мощнее. В то же время говорить о весомом преимуществе в уровне исполнительского мастерства не приходится. Небольшая фора, не более того. А главное — «Аталанта» приняла идеи Раффаэле Палладино, поверила в себя, пошли бодрые результаты. Сомневаемся в победе хозяев.

На классические Х2 выставлен коэффициент 1.77 — как минимум недурно. Ещё более надёжным кажется вариант с ИТБ 1 гола «Аталанты» за 1.72. Как мы выяснили, пропускает «Боруссия» ото всех подряд. А тут даже один мяч в исполнении бергамасков гарантирует возврат средств. Звучит красиво. Ждём чего-то в духе 1:1, но и 2:1 в пользу команды из Италии не исключаем.

Прогноз на матч «Галатасарай» — «Ювентус»

«Ювентус» при Спаллетти в Лиге чемпионов стабилен. В пяти матчах турнира под его руководством команда не проигрывала, трижды выиграла и трижды подряд сыграла «на ноль». А это тот стиль, который способен приглушить стамбульский шум: меньше хаоса, больше контроля. Ключ к контратакам — Йылдыз. Это один из главных источников моментов и обводок в нынешнем розыгрыше.

Самая неприятная для «Юве» новость — отсутствие Влаховича. Клуб официально сообщал об операции в декабре, позиция сильного форварда на острие под вопросом. Плюс свежая история с Хольмом: апдейт от 15 февраля — повреждение икроножной. Это ухудшает вариативность справа. На таком фоне логичнее ещё сильнее уплотнять центр и жить короткими отрезками, а не рассчитывать на качели.

Здесь просится вязкий первый тайм. «Галатасарай» начнёт на эмоциях и скорости, «Ювентус» постарается пережить старт, сбить темп фолами и паузами. А потом уже взять игру под свой контроль. Так что мы бы не стали ждать голевой перестрелки, в отличие от букмекеров. Да и после 2:3 с «Интером», 2:2 с «Лацио» и 0:3 с «Аталантой» Спаллетти наверняка захочет сыграть понадёжнее.

Экспресс на матчи Лиги чемпионов 17 февраля 2026 года

Ставка 1: ИТМ 1.5 гола «Реала» в матче с «Бенфикой» за 2.25.

ИТМ 1.5 гола «Реала» в матче с «Бенфикой» за 2.25. Ставка 2: ИТБ 2.5 гола «ПСЖ» в матче с «Монако» за 2.60.

ИТБ 2.5 гола «ПСЖ» в матче с «Монако» за 2.60. Ставка 3: ИТБ 1 гола «Аталанты» в матче с «Боруссией» Д за 1.72.

ИТБ 1 гола «Аталанты» в матче с «Боруссией» Д за 1.72. Ставка 4: тотал меньше 2.5 мяча в матче «Галатасарай» — «Ювентус» за 2.06.

Общий коэффициент: 2.25 х 2.60 х 1.72 х 2.06 = 20.7.