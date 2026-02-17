«Карабах» — «Ньюкасл». В Баку умеют портить настроение

18 февраля в первом матче стыкового раунда Лиги чемпионов встретятся «Карабах» и «Ньюкасл». Игра пройдёт на стадионе «Тофик Бахрамов» в Баку. Стартовый свисток запланирован на 20:45 мск.

Коэффициенты на матч «Карабах» — «Ньюкасл» 18 февраля 2026 года

Букмекеры отдают предпочтение гостям. Сделать ставку на победу «Ньюкасла» предлагается с коэффициентом 1.41. Победа «Карабаха» оценивается коэффициентом 7.46. Ничейный исход можно найти в линии за 5.20.

При этом аналитики уверены в высокой результативности. Тотал меньше 2.5 мяча доступен в букмекерских конторах с коэффициентом 2.25, а тотал больше 2.5 мяча — с коэффициентом 1.65. Если забьют обе команды, сыграет коэффициент 1.80.

Прогноз на матч Лиги чемпионов «Карабах» — «Ньюкасл»

В таких случаях самая опасная ловушка — ожидание лёгкой прогулки. Да, разница в ресурсах огромная, но первый матч дастся тому, кто проявит себя в дисциплине и терпении. Один неудачный отскок, один стандарт – и нервная концовка обеспечена. «Карабах» как раз из тех, кто у себя дома умеет удивить какого-нибудь фаворита или гранда.

Команда Гурбана Гурбанова редко играет на авось: темп сбивает, зоны закрывает, а в атаке живёт редким моментом. Удаётся поймать соперника на потере и быстро вывести мяч на фланг? Вот и хорошо. Нет? Будет караулить ошибки. Для «Ньюкасла» ключевая задача не дать хозяевам поверить в себя. Чем дольше будут на табло нули, тем громче станет стадион и смелее футболисты.

У Эдди Хау есть ещё один повод быть аккуратнее: кадровые потери бьют по центру поля. В списках отсутствующих фигурируют Гимарайнс, Жоэлинтон и Майли. Футболисты, которые отвечают за давление после потери и за вторые мячи. В такой конфигурации логичнее опираться на более прагматичный контроль и не размениваться моментами. Но получится ли?

«Ньюкасл» постарается забрать мяч, растянуть оборону через ширину и не доводить дело до безумных разменов. Здесь важны не серии передач, а качество моментов. Если гости забьют первыми, матч почти наверняка сломается. В том смысле, что «Карабах» будет вынужден раскрываться. А уж на этой территории фаворит умеет разгуляться.

Если же быстрого гола не будет, игра станет вязкой. И всё равно больше похоже на минимальную победу англичан, чем на сенсацию. Слишком много у «Ньюкасла» вариантов дожать оппонента без особого риска. В последних матчах с разными соперниками команда была хороша даже на выезде.

Вот только «Ньюкасл» очень часто пропускает. Например, вынимал мяч из сетки своих ворот в трёх из четырёх последних матчей на общем этапе Лиги чемпионов, а также в четырёх последних встречах в английской Премьер-лиге. «Карабах», в свою очередь, портил настроение в Баку и «Копенгагену» (2:0), и «Челси» (2:2) и «Айнтрахту» (3:2). Заковырять голик «Ньюкаслу» тоже сможет. Пожалуй, ОЗ выглядит интересно.

Ставка: обе забьют в матче «Карабах» – «Ньюкасл» за 1.80.