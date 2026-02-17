«Олимпиакос» — «Байер». Реванш ещё надо заслужить

18 февраля состоится первый матч стыкового раунда Лиги чемпионов «Олимпиакос» — «Байер». Игра пройдёт на стадионе «Георгиос Караискакис» в Пирее. Стартовый свисток запланирован на 23:00 мск.

Коэффициенты на матч Лиги чемпионов «Олимпиакос» — «Байер» 18 февраля 2026 года

Букмекеры отдают небольшое предпочтение хозяевам. Сделать ставку на победу «Олимпиакоса» предлагается с коэффициентом 2.59. Победа «Байера» оценивается коэффициентом 2.90. Ничейный исход можно найти в линии за 3.44.

При этом аналитики не уверены в высокой результативности. Тотал меньше 2.5 мяча доступен в букмекерских конторах с коэффициентом 1.90, а тотал больше 2.5 мяча — с коэффициентом 1.88. Если забьют обе команды, сыграет коэффициент 1.70.

Прогноз на матч Лиги чемпионов «Олимпиакос» — «Байер»

Самый важный факт — эти команды уже видели друг друга. Именно в Лиге чемпионов. Именно в Пирее. Причём совсем недавно, в 7-м туре общего этапа. И «Байер» тогда не вывез, скажем прямо — 0:2. Быстрый гол со стандарта, затем контратака, а хозяева идеально сыграли по счёту. И это не случайность на отскоках. Дело в том, что, когда «Олимпиакос» ловит свою игру, он становится крайне неприятным, особенно дома.

У Хосе Мендилибара футбол простой и довольно жёсткий, прямолинейный: плотность, дисциплина, рывки в нужные зоны и ставка на моменты без бесконечного владения — стандарты, подборы, второй темп. В такой среде каждый угловой превращается в маленький штрафной удар. Греческую поддержку на трибунах тоже никто не отменял, мотивация у хозяев будет что надо.

«Байер» Каспера Юльманна, по идее, должен быть с мячом и контролировать пространство, но в этом выездном матче новая недооценка соперника можно плохо кончиться. Надо быть внимательнее. И есть кадровый нюанс, который бьёт по устойчивости: клуб официально сообщал о повреждениях у Флеккена и Теллы, а Бен-Сегир в конце января выбыл на несколько недель. Вариативность снижается.

Именно поэтому реванш так запросто не дастся. Леверкузенцам выгодно не раздувать темп до хаотичных разменов моментами, а увести игру в рабочие 0:0 или 1:0 к перерыву, чтобы не кормить «Олимпиакос» эмоциями. Хозяевам, наоборот, важно заработать хотя бы небольшой задел перед ответкой в Германии.

Вообще, определить победителя довольно сложно. Даже букмекеры не так критичны в своих оценках. Мы бы не ждали большого количества голов и посмотрели в сторону тоталов. Базовый тотал меньше 2.5 мяча идёт с приятным коэффициентом.

Ставка: тотал меньше 2.5 мяча в матче «Олимпиакос» — «Байер» за 1.90.