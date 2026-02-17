«Брюгге» — «Атлетико». Симеоне не повторит ошибок «Барселоны»

18 февраля состоится первый матч стыкового раунда Лиги чемпионов «Брюгге» — «Атлетико». Игра пройдёт на стадионе «Ян Брейдель» в Брюгге. Стартовый свисток запланирован на 23:00 мск.

Коэффициенты на матч Лиги чемпионов «Брюгге» — «Атлетико» 18 февраля 2026 года

Букмекеры отдают предпочтение гостям. Сделать ставку на победу «Атлетико» предлагается с коэффициентом 1.89. Победа «Брюгге» оценивается коэффициентом 3.93. Ничейный исход можно найти в линии за 3.92.

При этом аналитики уверены в высокой результативности. Тотал меньше 2.5 мяча доступен в букмекерских конторах с коэффициентом 2.36, а тотал больше 2.5 мяча — с коэффициентом 1.65. Если забьют обе команды, сыграет коэффициент 1.57.

Прогноз на матч Лиги чемпионов «Брюгге» — «Атлетико»

Разница в классе клубов и уровне исполнителей вопросов не вызывает. «Атлетико» гораздо мощнее: взять хоть основной состав, хоть длину и глубину ротации. Строго говоря, подопечные Диего Симеоне и вовсе не должны были попадать в стыковой раунд. Решающее поражение в матче с «Будё-Глимт» сложилось при колоссальном невезении. Создали с запасом, однако реализация подвела, Никита Хайкин тащил, а норвежцы своё забили.

Другое дело, что мадридцы в какой-то степени страдают раздвоением личности. Насколько хороши и эффективны на своём поле, настолько же регулярно допускают осечки на выезде. Вне зависимости от турнира: проблема преследует как на внутренней арене, так и в еврокубках. Это как минимум оставляет «Брюгге» шансы в первом матче.

Бельгийцы знают толк в игре вторым номером. На общем этапе, например, забили три мяча в ворота «Барселоны» (3:3), причём как раз в родных стенах. Грамотно обороняться, быстро переходить в атаку и создавать остроту со стандартов умеют. Действовать от себя получается гораздо хуже, самые печальные минуты в Лиге чемпионов случались именно при необходимости идти вперёд и что-то придумывать самостоятельно.

Есть подозрение, что во встрече с «Атлетико» этого не понадобится. Значит, рисунок игры окажется на руку хозяевам, что сулит мадридцам проблемы. Стабильности у них нет, а на чужом поле постоянно случается что-то плохое. Пожалуй, даже крепкий коэффициент 1.89 не соблазняет заиграть П2. Риск кажется слишком высоким.

Исходим из того, что «матрасников» вполне устроит ничья в Бельгии, а «Брюгге» хорошо понял свои слабые стороны на общем этапе. Проще говоря, форсировать и претендовать на контроль не станет. Что обещает довольно тягучий и закрытый футбол, при котором опасных моментов окажется немного.

От этого и предлагаем отталкиваться. На «обе забьют — нет» выставлен замечательный коэффициент 2.40, крепкий вариант для любителей рисковать. Если хотите подстраховаться на случай 1:1, заиграйте тотал меньше 2.5 гола за 2.36. Мы же предпочтём воспользоваться линией, позволяющей взять ТМ 3 мячей за крепкие 1.85.

Ставка: тотал меньше 3 голов за 1.85.