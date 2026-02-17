«Будё-Глимт» — «Интер». Новая порция чудес

Норвежцам мало побед в матчах с «Манчестер Сити» и «Атлетико».

18 февраля состоится первый матч стыкового раунда Лиги чемпионов «Будё-Глимт» — «Интер». Игра пройдёт на стадионе «Аспмюра» в Будё. Стартовый свисток запланирован на 23:00 мск.

Коэффициенты на матч Лиги чемпионов «Будё-Глимт» — «Интер» 18 февраля 2026 года

Букмекеры отдают предпочтение гостям. Сделать ставку на победу «Интера» предлагается с коэффициентом 1.72. Победа «Будё-Глимт» оценивается коэффициентом 4.55. Ничейный исход можно найти в линии за 4.22.

При этом аналитики уверены в высокой результативности. Тотал меньше 2.5 мяча доступен в букмекерских конторах с коэффициентом 2.62, а тотал больше 2.5 мяча — с коэффициентом 1.52. Если забьют обе команды, сыграет коэффициент 1.51.

Прогноз на матч Лиги чемпионов «Будё-Глимт» — «Интер»

Конечно, действующему чемпиону Норвегии сильно повезло пробраться в стыковой раунд. По итогам шести туров положение казалось безнадёжным: требовалось на заказ набрать шесть очков в двух оставшихся встречах. Задача сама по себе тяжелейшая, а тут ещё и уровень соперников внушал трепет: «Манчестер Сити» и «Атлетико». На всякий случай добавим, что ни малейших проблем с мотивацией они не имели.

В итоге англичане ужасно выглядели на синтетическом газоне за полярным кругом, а испанский клуб создал огромное количество моментов. По-хорошему, должен был побеждать с разницей в пару мячей. Однако жуткая реализация, кураж Никиты Хайкина и высочайший КПД «Будё-Глимт» в чужой штрафной перевесили. Поражение фаворита отправило в стыки как его самого, так и норвежцев.

Предлагаем считать произошедшее не слепой удачей, а наградой за смелость. Бравые скандинавы демонстрируют крайне бодрый и агрессивный футбол, стремятся атаковать с любым соперником. На старте общего этапа явно не добрали очков. Тогда казалось, что из-за нехватки исполнительского мастерства. Как выяснилось, фортуна проверяла приверженность принципам. А когда убедилась, вернула с процентами.

«Интер», естественно, явный фаворит. Лидирует с запасом в чемпионате Италии, имеет фору в классе игроков, едва ли допустит недооценку после 7-го и 8-го туров. Беда с большими матчами никуда не делась: подопечные Кристиана Киву ловко убирают с пути середняков с аутсайдерами, но страдают с грандами. Потому и остались вне топ-8 в Лиге чемпионов.

Другое дело, что чемпион Норвегии находится между указанными категориями. Середняк по именам, большой клуб по стилю и уверенности в собственных силах. Напора, агрессии и искусственного газона может оказаться достаточно как минимум для ничьей. Ведь она, вероятно, устроит и итальянцев. Не наломать дров в гостях, а уж дома вопрос закроем.

В общем, если воспринимаете ставки как развлечение на маленькие суммы, рассмотрите лобовую ничью с дивным коэффициентом 4.22. Вариант попроще — ИТБ 1 гола «Будё-Глимт» за 1.73. Норвежцы на своём поле загоняют любого, а «Интер» позволяет в своей штрафной не так уж мало. Возрастному составу будет трудно выдерживать агрессивный футбол все 90 минут.

Ставка: ИТБ 1 гола «Будё-Глимт» за 1.73.