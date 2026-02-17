«Милан» — «Комо». Олимпиада подложила свинью

18 февраля в матче 24-го тура чемпионата Италии встретятся «Милан» и «Комо». Игра пройдёт на стадионе «Сан-Сиро» в Милане. Стартовый свисток запланирован на 22:45 мск.

Коэффициенты на матч чемпионата Италии «Милан» — «Комо» 18 февраля 2026 года

Букмекеры отдают предпочтение хозяевам. Сделать ставку на победу «Милана» предлагается с коэффициентом 1.75. Победа «Комо» оценивается коэффициентом 5.80. Ничейный исход можно найти в линии за 3.30.

При этом аналитики не уверены в высокой результативности. Тотал меньше 2.5 мяча доступен в букмекерских конторах с коэффициентом 1.74, а тотал больше 2.5 мяча — с коэффициентом 2.15. Если забьют обе команды, сыграет коэффициент 2.00.

Прогноз на матч чемпионата Италии «Милан» — «Комо»

Всё внимание в среду на себя перетянет Лига чемпионов, но у любителей итальянского футбола будет достойная альтернатива. Поздний матч между «Миланом» и «Комо» — солидная вывеска. Возникает вопрос: какой умник поставил такую игру в густую тень еврокубков и почему речь о 24-м туре, когда на днях закончился 25-й?

О, это целая история! Если вкратце, изначально встреча должна была оказаться вынесенной. И вынесенной далеко-далеко, аж в самую Австралию. Причина на поверхности: в Милане сейчас в самом разгаре находятся Олимпийские игры. Однако с Австралией не сложилось, а «Сан-Сиро» принимал участие в церемонии открытия. Вот и пришлось переносить.

Ладно хоть соперники в еврокубках не выступают, а то ситуация стала бы ещё сложнее. Как вы понимаете, команды находятся в сопоставимых условиях: дополнительная игра в середине недели, всего трое суток на подготовку и восстановление. Впрочем, таким режимом их не испугать — привыкли.

«Милан» при Массимилиано Аллегри забыл о поражениях после 1-го тура. С такой непобедимостью грех не замахнуться на скудетто! Мешают регулярные проблемы с середняками и аутсайдерами, когда приходится вскрывать низкий оборонительный блок. Позиционное нападение традиционно даётся командам Аллегри с трудом. Наверняка рассчитывают, что добавление статного немецкого форварда Никласа Фюллькруга повысит эффективность навесов и навалов в штрафную.

«Комо» действует смело, много прессингует, рвётся в еврокубки. Правда, история противостояния особых шансов гостям не оставляет. После возвращения в элиту трижды сходились с «россонери». Давали бой, забивали, оставались ни с чем. И так – раз за разом. 1:2, ещё раз 1:2 и 1:3 в первом круге нынешнего сезона. Может, теперь получится?

Если верите в подобные закономерности, рассмотрите «П1 + обе забьют» с отличным коэффициентом 3.50. Нам же сильнее нравится классический тотал больше 2.5 гола за 2.15. Подопечные Сеска Фабрегаса растут на глазах, всё чаще выдают сильные матчи. Зацепиться за очки определённо способны, да и без гола вряд ли уйдут.

Ставка: тотал больше 2.5 гола за 2.15.