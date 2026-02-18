Кое-что интересное в Лиге чемпионов: экспресс на матчи 18 февраля 2026 года

Вот и добрались до стыкового раунда Лиги чемпионов. На этой неделе пройдут первые матчи. Сегодня, 18 февраля, следим за встречами «Карабах» — «Ньюкасл», «Будё-Глимт» — «Интер» и другими. Авторы «Чемпионата» составили экспресс.

Прогноз на матч «Будё-Глимт» — «Интер»

«Интер», естественно, явный фаворит. Лидирует с запасом в чемпионате Италии, имеет фору в классе игроков, едва ли допустит недооценку. Беда с большими матчами никуда не делась: подопечные Кристиана Киву ловко убирают с пути середняков с аутсайдерами, но страдают в матчах с грандами. Потому и остались вне топ-8 в Лиге чемпионов.

Другое дело, что чемпион Норвегии находится скорее между указанными категориями. Середняк по именам, большой клуб по стилю и уверенности в собственных силах. Напора, агрессии и искусственного газона может оказаться достаточно как минимум для ничьей. Ведь она итальянцев, вероятно, устроит. Не наломать дров в гостях, а уж дома вопрос закроем.

В общем, если воспринимаете ставки как развлечение на маленькие суммы, рассмотрите лобовую ничью с дивным коэффициентом 4.22. Вариант попроще — ИТБ 1 гола «Будё-Глимт» за 1.73. Норвежцы на своём поле загоняют любого, а «Интер» позволяет в своей штрафной не так уж мало. Возрастному составу будет трудно выдерживать агрессивный футбол все 90 минут.

Прогноз на матч «Карабах» — «Ньюкасл»

В таких случаях самая опасная ловушка — ожидание лёгкой прогулки. Да, разница в ресурсах огромная, но первый матч дастся тому, кто проявит себя в дисциплине и терпении. Один неудачный отскок, один стандарт – и нервная концовка обеспечена. «Карабах» как раз из тех, кто у себя дома умеет удивить какого-нибудь зазевавшегося фаворита или гранда.

«Ньюкасл» почти наверняка постарается забрать мяч, растянуть оборону через ширину и не доводить дело до безумных разменов. Здесь важны не серии передач, а качество моментов. Если гости забьют первыми, матч почти наверняка сломается. В том смысле, что «Карабах» будет вынужден раскрываться. А уж на этой территории фаворит умеет разгуляться.

Вот только «Ньюкасл» очень часто пропускает. Например, вынимал мяч из сетки своих ворот в трёх из четырёх последних матчей общего этапа Лиги чемпионов, а также в четырёх последних встречах английской Премьер-лиги. «Карабах», в свою очередь, портил настроение в Баку и «Копенгагену» (2:0), и «Челси» (2:2) и «Айнтрахту» (3:2). Заковырять гол «Ньюкаслу» тоже сможет. Пожалуй, ОЗ выглядит интересно.

Прогноз на матч «Брюгге» — «Атлетико»

Бельгийцы знают толк в игре вторым номером. На общем этапе, например, забили три мяча в ворота «Барселоны» (3:3), причём как раз в родных стенах. Грамотно обороняться, быстро переходить в атаку и создавать остроту со стандартов умеют. Действовать от себя получается гораздо хуже, самые печальные минуты в Лиге чемпионов случались именно при необходимости идти вперёд и что-то придумывать самостоятельно.

Есть подозрение, что во встрече с «Атлетико» этого не понадобится. А значит, рисунок игры окажется на руку хозяевам, что сулит мадридцам проблемы. Исходим из того, что «матрасников» вполне устроит ничья в Бельгии, а «Брюгге» хорошо понял свои слабые стороны на общем этапе. Проще говоря, форсировать и претендовать на контроль не станет. Что обещает довольно тягучий и закрытый футбол, при котором опасных моментов окажется немного.

От этого и предлагаем отталкиваться. На «обе забьют — нет» выставлен замечательный коэффициент 2.40, крепкий вариант для любителей рисковать. Если хотите подстраховаться на случай 1:1, заиграйте тотал меньше 2.5 гола за 2.36. Мы же предпочтём воспользоваться линией, позволяющей взять ТМ 3 мячей за крепкие 1.85.

Прогноз на матч «Олимпиакос» — «Байер»

Самый важный факт — эти команды уже видели друг друга. Именно в Лиге чемпионов. Именно в Пирее. Причём совсем недавно, в 7-м туре общего этапа. И «Байер» тогда не вывез, скажем прямо — 0:2. Быстрый гол со стандарта, затем контратака, а хозяева идеально сыграли по счёту. И это не случайность на отскоках. Дело в том, что, когда «Олимпиакос» ловит свою игру, он становится крайне неприятным, особенно дома.

Именно поэтому реванш так запросто не дастся. Игра снова пройдёт в Греции. Леверкузенцам выгодно не раздувать темп до хаотичных разменов моментами, а увести игру в рабочие 0:0 и 1:0 к перерыву, чтобы не кормить «Олимпиакос» эмоциями. Хозяевам, наоборот, важно заработать хотя бы небольшой задел перед ответкой в Германии.

Вообще, что касается победителя, судить довольно сложно. Даже букмекеры не так критичны в своих оценках. Мы бы не ждали большого количества голов и посмотрели в сторону тоталов. Базовый тотал меньше 2.5 мяча идёт с приятным коэффициентом.

Экспресс на Лигу чемпионов 18 февраля 2026 года

Ставка 1: ИТБ 1 гола «Будё-Глимт» в матче с «Интером» за 1.73.

ИТБ 1 гола «Будё-Глимт» в матче с «Интером» за 1.73. Ставка 2: обе забьют в матче «Карабах» – «Ньюкасл» за 1.80.

обе забьют в матче «Карабах» – «Ньюкасл» за 1.80. Ставка 3: тотал меньше 3 голов в матче «Брюгге» – «Атлетико» за 1.85.

тотал меньше 3 голов в матче «Брюгге» – «Атлетико» за 1.85. Ставка 4: тотал меньше 2.5 мяча в матче «Олимпиакос» — «Байер» за 1.90.

Общий коэффициент: 1.73 х 1.80 х 1.85 х 1.90 = 10.9.