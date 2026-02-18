«Арсенал» и другие жертвы календаря: экспресс на футбол

Обычно на буднях проходят матчи еврокубков. Лига чемпионов стоит столпом и забирает почти всё внимание. Однако календарь жесток, календарь прожорлив. В том самом смысле, что сетка и так рвётся от наполненности играми, но командами отдыхать не дают.

Сегодня, 18 февраля, пока в Лиге чемпионов проходят первые встречи стыкового раунда, в английской Премьер-лиге, где на выходных отгремел 26-й тур, «Арсенал» и «Вулверхэмптон» проведут матч 31-го тура. А в итальянской Серии А «Милан» и «Комо» проведут матч 24-го тура, хотя на выходных попрощались с 25-м.

Причины у всех разные. «Арсенал» во время 31-го тура АПЛ будет играть в финале Кубка лиги. А «Милан» и «Комо» стали жертвами обстоятельств — из-за Олимпиады пришлось переносить встречу 24-го тура. Суть одна — играть предстоит на неделе. Авторы «Чемпионата» составили свой экспресс на эту пару.

Прогноз на матч «Милан» — «Комо»

«Милан» при Массимилиано Аллегри забыл о поражениях после 1-го тура. С такой непобедимостью грех не замахнуться на скудетто! Мешают регулярные проблемы с середняками и аутсайдерами, когда приходится вскрывать низкий оборонительный блок. «Комо» же действует смело, много прессингует, рвётся в еврокубки. Правда, история противостояния особых шансов гостям не оставляет — 1:2, 1:2 и 1:3.

Может, теперь так же получится? Если верите в подобные закономерности, рассмотрите «П1 + обе забьют» с отличным коэффициентом 3.50. Нам же сильнее нравится классический тотал больше 2.5 гола за 2.15. Подопечные Сеска Фабрегаса растут на глазах, всё чаще выдают сильные матчи. Зацепиться за очки определённо способны, да и без гола вряд ли уйдут.

Прогноз на матч «Вулверхэмптон» — «Арсенал»

Перенесённые матчи в АПЛ — это всегда ловушка. Фаворит вроде бы получает «удобную» дату для кубкового матча, но вместе с ней — лишнее давление. Тем более речь об «Арсенале». Он и без того наошибался в АПЛ, отрыв от преследователей уже не такой большой. Тут нельзя сыграть нормально, нужно обязательно выиграть.

«Вулвз» в таких встречах опасны не классом, а настроением. Им проще жить от обороны, кусать эпизодами. Терпеть и выдавать яркую концовку. Но у «Арсенала» у самого есть то, что обычно ломает подобные сценарии: дисциплина и терпение. Да и разница в классе космическая. Поэтому тут не хочется выдумывать сенсацию. П2 через тотал меньше 3.5 мяча — и дело с концом.

Экспресс на футбольные матчи 18 февраля 2026 года

Ставка 1: тотал больше 2.5 гола в матче «Милан» — «Комо» за 2.15.

тотал больше 2.5 гола в матче «Милан» — «Комо» за 2.15. Ставка 2: «Арсенал» обыграет «Вулверхэмптон» + тотал меньше 3.5 мяча за 2.04.

Общий коэффициент: 2.15 х 2.04 = 4.38.