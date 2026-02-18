«Фенербахче» — «Ноттингем Форест». Тедеско проверит нового тренера англичан

19 февраля в первом матче 1/16 финала Лиги Европы встретятся «Фенербахче» и «Ноттингем Форест». Игра пройдёт на стадионе «Улькер Фенербахче Шюкрю Сараджоглу» в Стамбуле. Стартовый свисток запланирован на 20:45 мск.

Коэффициенты на матч Лиги Европы «Фенербахче» — «Ноттингем Форест» 19 февраля 2026 года

Букмекеры отдают предпочтение хозяевам. Сделать ставку на победу «Фенербахче» предлагается с коэффициентом 2.35. Победа «Ноттингем Форест» оценивается коэффициентом 3.10. Ничейный исход можно найти в линии за 3.40.

При этом аналитики не уверены в высокой результативности. Тотал меньше 2.5 мяча доступен в букмекерских конторах с коэффициентом 1.85, а тотал больше 2.5 мяча — с коэффициентом 1.93. Если забьют обе команды, сыграет коэффициент 1.70.

Прогноз на матч Лиги Европы «Фенербахче» — «Ноттингем Форест»

Плей-офф Лиги Европы в двухматчевом формате почти всегда начинается одинаково: хозяева хотят решить всё здесь и сейчас, гости — унести из первой игры хоть сколько-нибудь приятный результат. Для «Фенербахче» это особенно актуально: «Шюкрю Сараджоглу» — стадион, где темп задаётся трибунами, а не только схемой на доске.

У «Фенербахче» при Доменико Тедеско читается ставка на баланс: не превращать матч в перестрелку, а аккуратно наращивать контроль и качество моментов. В таком сценарии сильно решают детали — стабильность в опорной зоне (тот же Фред) и способность превращать позиционные подходы в конкретику (например, Андерсон Талиска).

У «Ноттингем Форест» совсем другая повестка. Клуб снова сменил тренера — в третий раз за сезон. Вместо Шона Дайча команду принял Витор Перейра, и дебют у него выпадает как раз на еврокубки. В таких случаях футбол часто становится проще и строже: меньше риска, больше дисциплины, ставка на быстрые выходы и стандарты, чтобы не развалиться.

Ждать лёгкой прогулки не стоит никому. «Форест» в выездном первом матче, да ещё и в период турбулентности, почти наверняка будет терпеть и дробить игру фолами, паузами, плотной опекой в штрафной. Поэтому чья-то аккуратная победа в один мяч с нервной концовкой — более логичный сценарий завершения матча, нежели подавляющее преимущество и разгром.

В итоге логика такая: домашний фактор и стабильность — за «Фенербахче», а прагматизм гостей и новый тренерский импульс — за «Ноттингем Форест» и против разгрома. Самый рабочий выбор для ставки — страховаться от ничьей, потому что англичан именно к ней и будет тянуть. Мы бы выбирали между Ф1(0) и тотал меньше 2.5 мяча.

Ставка: победа «Фенербахче» в матче с «Ноттингем Форест» с форой (0) за 1.68.