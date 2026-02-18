ПАОК — «Сельта». Клуб Оздоева жаждёт реванша

19 февраля в первом матче стыкового раунда Лиги Европы греческий ПАОК примет испанскую «Сельту». Встреча пройдёт на стадионе «Тумба» в Салониках. Стартовый свисток запланирован на 20:45 мск.

Коэффициенты на матч Лиги Европы ПАОК — «Сельта» 19 февраля 2026 года

Букмекеры отдают предпочтение хозяевам. Сделать ставку на победу ПАОКа предлагается с коэффициентом 2.45. Победа «Сельты» оценивается коэффициентом 3.10. Ничейный исход можно найти в линии за 3.45.

При этом аналитики не уверены в высокой результативности. Тотал меньше 2.5 мяча доступен в букмекерских конторах с коэффициентом 1.91, а тотал больше 2.5 мяча — с коэффициентом 1.99. Если забьют обе команды, сыграет коэффициент 1.77.

Прогноз на матч Лиги Европы ПАОК — «Сельта»

ПАОК Рэзвана Луческу дома почти всегда начинает агрессивнее нормы. Трибуны «Тумбы» требуют давления, темпа и максимума единоборств. «Сельта» Клаудио Хиральдеса, наоборот, комфортнее всего чувствует себя, когда матч превращается в длинную шахматную партию с контролем мяча и терпеливым вскрытием обороны соперника.

Фактор двухматчевой дуэли здесь важнее остального. Это только первый тайм всей истории, если можно так выразиться. Вторая встреча пройдёт через неделю, 26 февраля. Поэтому «Сельта» на выезде вполне может согласиться на рабочий результат без авантюр. А вот ПАОК наверняка будет балансировать между «оформить задел» и «провалиться на ровном месте».

Судя по кадровому фону, у греков есть проблемы. В списке потерь – Пелькас, по официальным отчётам клуба он продолжал проходить лечение на прошлой неделе. То есть креативная линия и стандарты могут потребовать перераспределения ролей. Но в целом фон спокойный. У «Сельты» же официальный медлист выглядит лучше. Из заметных отметок там, например, значится Альваро Нуньес.

Понятно по общему этапу, что соперники друг друга стоят. И вот почему нам нравится сценарий с голами с обеих сторон. ПАОК дома почти неизбежно доходит до моментов за счёт давления и темпа, а у «Сельты» хватает качества, чтобы один раз раскрутить атаку даже в шумной Греции. Особенно если хозяева слишком увлекутся и начнут растягивать линии.

Плюс есть свежая история встреч. В этом сезоне, в Испании. Матч 2-го тура общего этапа Лиги Европы получился результативным и завершился со счётом 3:1 в пользу испанцев. Вот ещё один плюсик к мотивации греков. Ждать стерильных 0:0 не хочется ещё и потому, что стилистически команды совсем не про это. В общем, голы в обе стороны — вот что мы ожидаем увидеть.

Ставка: обе забьют в матче ПАОК — «Сельта» за 1.77.