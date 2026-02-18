«Селтик» — «Штутгарт». Вспоминая Стамбул

19 февраля состоится первый матч стыкового раунда Лиги Европы «Селтик» — «Штутгарт». Игра пройдёт на стадионе «Селтик Парк» в Глазго. Стартовый свисток запланирован на 23:00 мск.

Коэффициенты на матч Лиги Европы «Селтик» — «Штутгарт» 19 февраля 2026 года

Букмекеры отдают предпочтение гостям. Сделать ставку на победу «Штутгарта» предлагается с коэффициентом 2.06. Победа «Селтика» оценивается коэффициентом 3.43. Ничейный исход можно найти в линии за 3.84.

При этом аналитики уверены в высокой результативности. Тотал меньше 2.5 мяча доступен в букмекерских конторах с коэффициентом 2.19, а тотал больше 2.5 мяча — с коэффициентом 1.70. Если забьют обе команды, сыграет коэффициент 1.58.

Прогноз на матч Лиги Европы «Селтик» — «Штутгарт»

Немцы в Лиге Европы долго запрягали, зато потом набрали страшный ход. Четыре победы в пяти заключительных турах при внушительной результативности. «Фейеноорду» хватило двух мячей, зато «Янг Бойз» получил «трёшку», а «Гоу Эхед Иглс» с «Маккаби» из Тель-Авива вытащили из сетки по четыре мяча. Мощно, уверенно, напористо.

К сожалению, для финиша в восьмёрке сильнейших этого не хватило. Всему виной поражение во встрече с «Ромой» со счётом 0:2 в предпоследнем туре. Два дополнительных матча с учётом интенсивности футбола швабов, короткой скамейки и насыщенности календаря — это неприятно. Ведь в разгаре борьба за попадание в Лигу чемпионов, а это статус, повышенные призовые от УЕФА и шанс для футболистов перейти в клуб выше уровнем.

Нехватка возможностей для ротации сказывается, лидеры наелись. Например, не так давно проиграли скромнейшему «Санкт-Паули» (1:2), упустив возможность закрепиться в топ-4. Вот и получается, что по качеству футбола «Штутгарт» – фаворит даже в Глазго, однако брать П2 совсем не хочется. Прежде всего из-за сомнений в том, что гостям удастся показать свою лучшую игру.

Повода для сомнений два. Первый — сумасшедшие трибуны, болеть в Шотландии умеют. «Штутгарт» не так давно получил негативный опыт: в конце октября гостил в Турции у «Фенербахче», не сдюжил (0:1). Второй момент: костяк не выдерживает ритм, а Бундеслига сейчас важнее. Через неё путь в Лигу чемпионов короче. Значит, вероятна ротация.

Это не делает «Селтик» фаворитом. Кризис хозяев затянулся. По личным меркам — до неприличия. В чемпионате даже не вторые, а третьи. В Лиге Европы играли через пень-колоду: очки набирали исправно, но со скрипом и сжатыми зубами. И всё же набирали. Скорее всего, сейчас ничья полностью устроит обе команды.

Хозяева банально не готовы разбирать такого оппонента с позиции силы. Гости же с удовольствием перенесут решение вопроса в Германию. Ждём сравнительно закрытого футбола, где единоборств окажется больше, чем качества. Проверить лобовую ничью с коэффициентом 3.84 — хороший вариант. Если хотите чего-то более надёжного, подумайте об 1Х за 1.81.

Ставка: «Селтик» не проиграет за 1.81.