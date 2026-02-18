«Лилль» — «Црвена Звезда». Тикнизян и Станкович не вытянут

Сербы уже обыгрывали французов в этом сезоне, но дело было в Белграде.

19 февраля состоится первый матч стыкового раунда Лиги Европы «Лилль» — «Црвена Звезда». Игра пройдёт на стадионе «Декатлон Арена — Пьер-Моруа» в Вильнёв-д'Аск. Стартовый свисток запланирован на 23:00 мск.

Коэффициенты на матч Лиги Европы «Лилль» — «Црвена Звезда» 19 февраля 2026 года

Букмекеры отдают предпочтение хозяевам. Сделать ставку на победу «Лилля» предлагается с коэффициентом 1.80. Победа «Црвены Звезды» оценивается коэффициентом 4.30. Ничейный исход можно найти в линии за 4.00.

При этом аналитики уверены в высокой результативности. Тотал меньше 2.5 мяча доступен в букмекерских конторах с коэффициентом 2.06, а тотал больше 2.5 мяча — с коэффициентом 1.80. Если забьют обе команды, сыграет коэффициент 1.71.

Прогноз на матч Лиги Европы «Лилль» — «Црвена Звезда»

Кажется, мы с вами где-то встречались. По итогам общего этапа и жеребьёвки «Лиллю» и «Црвене Звезде» предстоит провести ещё два матча в нынешнем сезоне. Только теперь уже на вылет. Первая серия состоялась в 4-м туре в Белграде. Тогда хозяева добились победы со счётом 1:0: отдали территорию, неплохо оборонялись, а в концовке Марко Арнаутович реализовал пенальти.

Наир Тикнизян провёл на поле все 90 минут. Он вообще оттрубил весь общий этап без передышки: восемь матчей из восьми, всего дважды был заменён. Результативными действиями не отметился, однако был заметен. Приятный бонус: в двух стартовых матчах получал жёлтые карточки, а затем на протяжении шести игр обходился без предупреждений.

Надо сказать, действующий чемпион Сербии провёл предыдущую стадию примечательным образом. Начал с одного очка в трёх турах, после чего на родине команду потихоньку начали отпевать. Ну, вы знаете: шеф, всё пропало, гипс снимают, клиент уезжает. Однако следующие четыре матча закончились победами со счётом 1:0. Как раз начиная с визита французов. Так что критику пришлось отложить.

Впрочем, из-за не лучшей разницы мячей в восьмёрку сильнейших не попали бы даже при победе в матче с «Сельтой» в заключительном туре. Получилась ничья (1:1). «Лилль» на общем этапе не феерил, финишировал в двух очках позади сербов. Запомнился скорее бескомпромиссностью: ни одной ничьей, а семь из восьми встреч завершились с разницей в один мяч.

Единственным исключением оказался разгром загребского «Динамо» — 4:0. Во Франции дела складываются паршиво: 2026 год начали ужасно, не выигрывали около двух месяцев, отстали от зоны Лиги чемпионов. Какие-то шансы зацепиться за топ-4 остаются, но в таком случае необходимо прямо сейчас выдать победную серию.

Сложно сказать, что из себя будет представлять «Црвена Звезда» под руководством Деяна Станковича на европейской арене. Зато понятно, что французы дома сильны: три победы в четырёх встречах Лиги Европы в родных стенах. Проиграли только ПАОКу, хотя и там забили трижды. П1 за 1.80 напрашивается, альтернатива — ИТБ 1.5 гола «Лилля» за 1.77.

Ставка: победа «Лилля» за 1.80.