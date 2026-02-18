«Динамо» Москва — «Сочи». Так-то лучше

Бело-голубые возьмут два очка с одной из худших команд лиги.

19 февраля в Москве «Динамо» примет «Сочи». Стартовое вбрасывание запланировано на 19:30 мск. Это будет четвёртая очная встреча команд в регулярном сезоне Континентальной хоккейной лиги.

Коэффициенты на матч КХЛ «Динамо» Москва— «Сочи» 19 февраля 2026 года

Букмекеры в своих прогнозах считают фаворитом хозяев. Сделать ставку на победу «Динамо» в основное время предлагается с коэффициентом 1.77, в то время как победа «Сочи» оценивается в 4.05. Ничья и овертайм идут за 4.50.

Вместе с тем аналитики не ждут высокой результативности. Тотал меньше 5.5 гола доступен с коэффициентом 1.90, а тотал больше 5.5 гола — с коэффициентом 2.00. Гол на первой минуте идёт за 11.0.

Прогноз на матч КХЛ «Динамо» Москва — «Сочи» (19.02.2026)

Заключительная очная встреча в нынешнем сезоне. Удивительно, но безнадёжно застрявший с первых дней регулярного чемпионата «Сочи» не просто создавал проблемы, а имеет преимущество. Справедливости ради, сложно назвать клуб, который не создавал проблемы бело-голубым после увольнения Алексея Кудашова…

Так вот. Южане оказались сильнее в серии буллитов в сентябре, а сразу после новогодней паузы управились в основное время (2:0). Динамовцы взяли реванш сутки спустя. Вроде бы счёт выглядит уверенно — 3:0. На деле до конца второго периода преимущество оставалось минимальным, да и работы у Владислава Подъяпольского хватало.

Сочинцы который год подряд лишаются реальной турнирной мотивации за пару месяцев до старта Кубка Гагарина. Тренерская чехарда, начатая ещё летом с увольнения Вячеслава Козлова до первого официального матча, результата не принесла. Кто бы мог подумать. Чудес не ждали, но унылая возня с «Ладой» за сомнительную честь избежать последней строчки Запада в любом случае разочаровала.

Козлов в итоге вернулся в «Динамо». Вскоре стал исполняющим обязанности, а после серии из семи побед — полноценным главным тренером. Тут медовый месяц закончился, а с трудовыми буднями как-то не задалось. ЦСКА со «Спартаком» вышли вперёд, а бело-голубые располагаются на седьмой строчке в конференции с дышащим в спину СКА.

В такой ситуации пауза на Матч звёзд как нельзя кстати. Достаточно времени разобраться в причинах, переваривать случившееся, перестроиться и подтянуть физическую готовность. «Динамо» слишком часто уступает в движении, в прежние годы такого не было. Пять поражений в шести матчах перед МВЗ взялись не просто так.

И всё же на сей раз шансов «Сочи» не оставляем. Динамовцы отдыхали с 15 февраля, проблем с запасом сил не будет. Разница в классе исполнителей колоссальна. Плюс поддержка трибун и преимущество в турнирной мотивации. Вполне достаточно для П1 за 1.77. Можно даже рассмотреть победу хозяев с форой (-1.5) за 2.25.

Ставка: «Динамо» М победит «Сочи» в основное время за 1.77.