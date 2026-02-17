«Бенфика» — «Реал»: на этот раз фокусы Моуринью не сработают

17 февраля в первом матче стыкового раунда Лиги чемпионов встретятся «Бенфика» и мадридский «Реал». Игра пройдёт на стадионе «Да Луш» в Лиссабоне. Стартовый свисток запланирован на 23:00 мск.

Коэффициенты на матч Лиги чемпионов «Бенфика» — «Реал» 17 февраля 2026 года

Аналитики букмекерской компании «Леон» отдают предпочтение гостям. Сделать ставку на победу «Реала» предлагается с коэффициентом 1.92, что составляет приблизительно 49% вероятности. Победа «Бенфики» оценивается коэффициентом 3.60 (26%). Ничейный исход можно найти в линии за 3.80 (25%).

При этом аналитики склоняются к высокой результативности. Тотал больше 2.5 мяча доступен в линии БК «Леон» с коэффициентом 1.57, а тотал меньше 2.5 мяча — с коэффициентом 2.35. Если забьют обе команды, сыграет коэффициент 1.55.

Прогноз на матч стыкового раунда Лиги чемпионов «Бенфика» — «Реал»

Жозе Моуринью снова против «Реала». Вот такое противостояние, которое стало принципиальным после матча в последнем туре общего этапа. Даже если вы не смотрели ту игру, то наверняка слышали о голе вратаря Анатолия Трубина на последних секундах матча. Этот мяч принёс «Бенфике» вожделенную путёвку в плей-офф. И вот они снова встретятся.

Моуринью, конечно, хитрый лис. Можно сколько угодно рассуждать о том, что он потерял хватку, что его методы уже не работают. На дистанции, может, оно и так, но собраться на один-два матча его команды точно могут. Особенно против «Реала». Принципиальность зашкаливает как ни крути.

Другое дело, что и «Реал» за время, прошедшее с того самого памятного матча, прибавил. Альваро Арбелоа постепенно разобрался в том наследстве, что оставил ему Хаби Алонсо. Кажется, всё успокоилось в раздевалке. В тактике периодически эксперименты случаются, но Арбелоа понял главное — мешать звёздам не нужно, ставить их в жёсткие схемы губительно для коллектива. На этом Алонсо и погорел. А сейчас у «Королевского клуба» если не идиллия, то близко к этому. Тем более что турнирная ситуация настраивает на оптимистичный лад. В Ла Лиге пять побед подряд — последняя очень уверенная над набравшим ход «Реалом Сосьедад» (4:1). Мадридцы вернулись на первое место. Настроение отличное, осталось только поставить «Бенфику» на место.

«Орлы» же в чемпионате Португалии смотрятся натужно. Третье место и семь очков отставания от лидирующего «Порту». Если побеждают, то в один мяч, а бывает, что и оступаются, как, например, в матче со скромной «Тонделой» (0:0). Понятно, что на «Реал» будет совсем другой настрой, но всё же игра у команды Особенного не выглядит концертом.

«Бенфика» будет снова заряжена, однако и у «Реала» на этот раз огромный зуб на соперника! Громким и неприятным получилось то поражение. Моуринью постарается закрыться, сбить темп, поймать соперника на контратаке, но и испанцы будут в этот раз более сконцентрированными. А свой шанс впереди Мбаппе, Винисиус и компания найдут обязательно. Поэтому предлагаем ничего не изобретать и взять лобовую победу «Реала».

