Последний шанс на медаль? Выбираем лучшую ставку на выступление Петросян на Олимпиаде!

Не придержат ли нашу спортсменку судьи, как это было с Петром Гуменником?

Олимпиада-2026 постепенно приближается к своему завершению. Но самое-самое вкусное ещё впереди! Стартуют соревнования в фигурном катании у женщин. И здесь мы вправе рассчитывать на медаль, ведь в борьбу вступает Аделия Петросян.

Пожалуй, она наша главная звезда на Играх в Милане. У Аделии очень сложная программа, которая изобилует сложными элементами. При этом сезон у нашей фигуристки складывается сложно, были и травмы. А самое главное — непонятно, как к её выступлению отнесутся судьи. Как мы увидели из выступлений Петра Гуменника, арбитры настороженно относятся к спортсменам, прокаты которых они раньше практически не видели на международных стартах. С другой стороны, Пётр может выступить неким тараном для Аделии, растопить судейский лёд.

Ну а букмекеры вовсю принимают ставки на то, какое место займёт Петросян. Какой вариант для пари выбрать? Это решите вы!

