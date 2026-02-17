Последний шанс на медаль? Выбираем лучшую ставку на выступление Петросян на Олимпиаде!

Олимпиада-2026 постепенно приближается к своему завершению. Но самое-самое вкусное ещё впереди! Стартуют соревнования в фигурном катании у женщин. И здесь мы вправе рассчитывать на медаль, ведь в борьбу вступает Аделия Петросян.
Пожалуй, она наша главная звезда на Играх в Милане. У Аделии очень сложная программа, которая изобилует сложными элементами. При этом сезон у нашей фигуристки складывается сложно, были и травмы. А самое главное — непонятно, как к её выступлению отнесутся судьи. Как мы увидели из выступлений Петра Гуменника, арбитры настороженно относятся к спортсменам, прокаты которых они раньше практически не видели на международных стартах. С другой стороны, Пётр может выступить неким тараном для Аделии, растопить судейский лёд.
Ну а букмекеры вовсю принимают ставки на то, какое место займёт Петросян. Какой вариант для пари выбрать? Это решите вы!
Петросян выиграет медаль — коэффициент 1.35
И в попадание Аделии в тройку букмекеры верят. В отличие, кстати, от Гуменника, там было меньше 30% вероятности, а на деле всё оказалось очень близко. Шансы Петросян на медаль — 74%. Излишне ли это оптимистично? Сказать сложно. Слишком много непредсказуемых факторов. Но если Аделия выступит в свою силу — медаль быть должна. Ставите 1000 рублей — получаете 350 рублей чистой прибыли в случае успеха.
Петросян попадёт в топ-10 — коэффициент 1.06
В том, что Аделия окажется в топ-10, аналитики не сомневаются. Коэффициент 1.06 — это примерно 94% вероятности. Очевидно, что россиянка обязана быть в десятке. Впрочем, и выигрыш по такому пари будет минимальным. Поставите 1000 рублей — чистая прибыль составит всего 60 рублей. Но и уверенность максимальная, лишь бы не случилось форс-мажора.
Петросян попадёт в топ-5 — коэффициент 1.22
Тоже высота, которая вполне по силам россиянке. Хотя мы уже и видели на примере мужского катания, что прогнозы — дело неблагодарное. У женщин конкуренция не ниже точно. Тем не менее вероятность попадания Аделии в топ-5 составляет, по прогнозам аналитиков, около 82%. Со ставки в 1000 рублей можно выиграть 220 рублей.
Петросян станет чемпионкой — коэффициент 3.20
Самая интересная и интригующая ставка. Шансы россиянки на золотую медаль, по оценке букмекеров, около 31%. Выше ставят только японку Каори Сакамото, на неё предлагают котировку 1.90. С точки зрения сложности она уступает нашей спортсменке, но судьи давно знакомы с ней, видят в ней фаворита, высоко оценивают её компоненты. Чтобы обыграть Сакамото, Аделии нужно рисковать и делать свою программу чисто.
За 4.00 можно поставить на американку Алису Лю, а за 7.50 — на её соотечественницу Эмбер Гленн. Шансы остальных спортсменок оценивают ниже 10.00, то есть вероятность их чемпионства ниже 10%. Однако на Михаила Шайдорова коэффициент «плавал» от 40.00 до 60.00, а он стал чемпионом. Так что может случиться всё. Ну а если вы верите в Аделию, то получите 2200 рублей чистого выигрыша со ставки в 1000.