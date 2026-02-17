Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Реклама 18+
ООО «ОККО». ИНН 7814665871
erid: 2RanymAVGga
Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Рейтинг букмекеров Эфир Теперь вы знаете
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Ставки Статьи

Олимпиада-2026, фигурное катание, женщины, какое место займёт Аделия Петросян, лучшая ставка, рейтинг

Последний шанс на медаль? Выбираем лучшую ставку на выступление Петросян на Олимпиаде!
Пётр Кондаков
Аделия Петросян
Комментарии
Не придержат ли нашу спортсменку судьи, как это было с Петром Гуменником?

Олимпиада-2026 постепенно приближается к своему завершению. Но самое-самое вкусное ещё впереди! Стартуют соревнования в фигурном катании у женщин. И здесь мы вправе рассчитывать на медаль, ведь в борьбу вступает Аделия Петросян.

Пожалуй, она наша главная звезда на Играх в Милане. У Аделии очень сложная программа, которая изобилует сложными элементами. При этом сезон у нашей фигуристки складывается сложно, были и травмы. А самое главное — непонятно, как к её выступлению отнесутся судьи. Как мы увидели из выступлений Петра Гуменника, арбитры настороженно относятся к спортсменам, прокаты которых они раньше практически не видели на международных стартах. С другой стороны, Пётр может выступить неким тараном для Аделии, растопить судейский лёд.

Ну а букмекеры вовсю принимают ставки на то, какое место займёт Петросян. Какой вариант для пари выбрать? Это решите вы!

Рейтинг зависит от ваших голосов и формируется в онлайн-режиме.

  • Если хотите поднять свой вариант в рейтинге, нажимайте на стрелочку вверх «↑».
  • Если считаете, что какой-то вариант должен быть в списке ниже, нажимайте стрелочку вниз «↓».
Важно: функционал «Рейтинга» доступен только в обычной версии «Чемпионата». Если вы зашли в этот материал через поисковую страницу, то увидите сформированный список без кнопок для голосования.
Рейтинг: лучшая ставка на выступление Аделии Петросян на Олимпиаде
Аделия Петросян
Фото: РИА Новости
1 место

Петросян выиграет медаль — коэффициент 1.35

И в попадание Аделии в тройку букмекеры верят. В отличие, кстати, от Гуменника, там было меньше 30% вероятности, а на деле всё оказалось очень близко. Шансы Петросян на медаль — 74%. Излишне ли это оптимистично? Сказать сложно. Слишком много непредсказуемых факторов. Но если Аделия выступит в свою силу — медаль быть должна. Ставите 1000 рублей — получаете 350 рублей чистой прибыли в случае успеха.

Аделия Петросян
Фото: Getty Images
2 место

Петросян попадёт в топ-10 — коэффициент 1.06

В том, что Аделия окажется в топ-10, аналитики не сомневаются. Коэффициент 1.06 — это примерно 94% вероятности. Очевидно, что россиянка обязана быть в десятке. Впрочем, и выигрыш по такому пари будет минимальным. Поставите 1000 рублей — чистая прибыль составит всего 60 рублей. Но и уверенность максимальная, лишь бы не случилось форс-мажора.

Аделия Петросян
Фото: РИА Новости
3 место

Петросян попадёт в топ-5 — коэффициент 1.22

Тоже высота, которая вполне по силам россиянке. Хотя мы уже и видели на примере мужского катания, что прогнозы — дело неблагодарное. У женщин конкуренция не ниже точно. Тем не менее вероятность попадания Аделии в топ-5 составляет, по прогнозам аналитиков, около 82%. Со ставки в 1000 рублей можно выиграть 220 рублей.

Аделия Петросян
Фото: Getty Images
4 место

Петросян станет чемпионкой — коэффициент 3.20

Самая интересная и интригующая ставка. Шансы россиянки на золотую медаль, по оценке букмекеров, около 31%. Выше ставят только японку Каори Сакамото, на неё предлагают котировку 1.90. С точки зрения сложности она уступает нашей спортсменке, но судьи давно знакомы с ней, видят в ней фаворита, высоко оценивают её компоненты. Чтобы обыграть Сакамото, Аделии нужно рисковать и делать свою программу чисто.

За 4.00 можно поставить на американку Алису Лю, а за 7.50 — на её соотечественницу Эмбер Гленн. Шансы остальных спортсменок оценивают ниже 10.00, то есть вероятность их чемпионства ниже 10%. Однако на Михаила Шайдорова коэффициент «плавал» от 40.00 до 60.00, а он стал чемпионом. Так что может случиться всё. Ну а если вы верите в Аделию, то получите 2200 рублей чистого выигрыша со ставки в 1000.

Комментарии
Новости. Ставки
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android