Экспресс на матчи Лиги Европы: коэффициент 9.68

Первые матчи стыкового раунда Лиги чемпионов отгремели, теперь пришла пора браться за Лигу Европы. Сегодня, 19 февраля, выбрали для вас некоторые вывески во втором по статусу евротурнире и составили экспресс.

Прогноз на матч «Лилль» — «Црвена Звезда»

Надо сказать, действующий чемпион Сербии провёл предыдущую стадию примечательным образом. Начал с одного очка в трёх турах, после чего на родине команду потихоньку начали отпевать. Ну вы знаете: шеф, всё пропало, гипс снимают, клиент уезжает. Однако следующие четыре матча закончились победами со счётом 1:0. Как раз с визита французов. Так что критику пришлось отложить.

«Лилль» на общем этапе не феерил, финишировал в двух очках позади сербов. Запомнился, скорее, бескомпромиссностью: ни одного мирного исхода, а семь из восьми встреч завершились с разницей в один мяч. Единственным исключением оказался разгром загребского «Динамо» — 4:0. Во Франции дела складываются паршиво: 2026 год начали ужасно, не выигрывали около двух месяцев, отстали от зоны Лиги чемпионов.

Сложно сказать, что из себя будет представлять «Црвена Звезда» под руководством Деяна Станковича на европейской арене. Зато точно понятно, что французы дома сильны: три победы в четырёх встречах Лиги Европы в родных стенах. Проиграли только ПАОКу, хотя и там забили трижды. П1 за 1.80 напрашивается, альтернатива — ИТБ 1.5 гола «Лилля» за 1.77.

Прогноз на матч «Фенербахче» — «Ноттингем Форест»

У «Фенербахче» при Доменико Тедеско читается ставка на баланс: не превращать матч в перестрелку, а аккуратно наращивать контроль и качество моментов. В таком сценарии сильно решают детали — стабильность в опорной зоне (тот же Фред) и способность превращать позиционные подходы в конкретику (например, Андерсон Талиска).

У «Ноттингем Форест» совсем другая повестка. Клуб снова сменил тренера — четвёртый раз за сезон. Вместо Шона Дайча команду принял Витор Перейра, и дебют у него выпадает как раз на еврокубки. В таких случаях футбол часто становится проще и строже: меньше риска, больше дисциплины, ставка на быстрые выходы и стандарты, чтобы не развалиться.

В итоге логика такая: домашний фактор и стабильность — за «Фенербахче», а прагматизм гостей и новый тренерский импульс — за «Ноттингем Форест» и против разгрома. Самый рабочий выбор для ставки — страховаться от ничьей, потому что английский клуб именно к ней и будет тянуть. Мы бы выбирали между Ф1(0) и тоталом меньше 2.5 мяча.

Прогноз на матч «Селтик» — «Штутгарт»

По качеству футбола «Штутгарт» фаворит даже в Глазго, однако брать П2 совсем не хочется. Прежде всего из-за сомнений в том, что удастся показать свою лучшую игру. Поводов для сомнений два. Первый — сумасшедшие трибуны, болеть в Шотландии умеют. «Штутгарт» не так давно получил негативный опыт: в конце октября гостил в Турции у «Фенербахче», не сдюжил (0:1). Второй момент: костяк не выдерживает ритм, а Бундеслига сейчас важнее. Через неё путь в Лигу чемпионов короче. Значит, вероятна ротация.

Но это не делает «Селтик» фаворитом. Кризис хозяев затянулся. По личным меркам — до неприличия. В национальном первенстве даже не вторые, а третьи. В Лиге Европы играли через пень-колоду: очки набирали исправно, но со скрипом и сжатыми зубами. И всё же набирали. Думается, сейчас ничья полностью устроит обе стороны.

Хозяева банально не готовы разбирать такого оппонента с позиции силы. Гости с удовольствием перенесут решение вопроса в Германию. Ждём сравнительно закрытого футбола, где единоборств окажется больше, чем качества. Проверить лобовую ничью с коэффициентом 3.84 — хороший вариант. Если хотите чего-то более надёжного, подумайте об 1Х за 1.81.

Прогноз на матч ПАОК — «Сельта»

ПАОК Рэзвана Луческу дома почти всегда начинает агрессивнее нормы. Трибуны «Тумбы» требуют давления, темпа и максимума единоборств. «Сельта» Клаудио Хиральдеса, наоборот, комфортнее всего чувствует себя, когда матч превращается в длинную шахматную партию с контролем мяча и терпеливым вскрытием. Фактор двухматчевой дуэли здесь важнее остального.

Вторая встреча пройдёт через неделю, 26 февраля. Поэтому «Сельта» на выезде вполне может согласиться на рабочий результат без авантюр. А вот ПАОК наверняка будет балансировать между «сделать задел» и «провалиться на ровном месте». Понятно по общему этапу, что соперники друг друга стоят. И вот почему нам нравится сценарий с голами с обеих сторон.

ПАОК дома почти неизбежно доходит до моментов за счёт давления и темпа, а у «Сельты» хватает качества, чтобы один раз раскрутить атаку даже в шумной Греции. Особенно если ПАОК слишком увлечётся и начнёт растягивать линии. Плюс есть свежая история их встреч. В этом сезоне, в Испании. Матч 2-го тура общего этапа Лиги Европы получился результативным и завершился со счётом 3:1 в пользу испанского клуба. Вот ещё один плюсик к мотивации греков.

Экспресс на матчи Лиги Европы 19 февраля 2026 года

Ставка 1: победа «Лилля» в матче с «Црвеной Звездой» за 1.80.

победа «Лилля» в матче с «Црвеной Звездой» за 1.80. Ставка 2: победа «Фенербахче» в матче с «Ноттингем Форест» с форой (0) за 1.68.

победа «Фенербахче» в матче с «Ноттингем Форест» с форой (0) за 1.68. Ставка 3: «Селтик» не проиграет «Штутгарту» за 1.81.

«Селтик» не проиграет «Штутгарту» за 1.81. Ставка 4: обе забьют в матче ПАОК — «Сельта» за 1.77.

Общий коэффициент: 1.80 х 1.68 х 1.81 х 1.77 = 9.68.