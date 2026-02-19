Скидки
Лада — Ак Барс: прогноз и ставка на матч 19 февраля 2026 года, где смотреть бесплатно, какой канал, счёт, голы, прямой эфир

КХЛ: московское «Динамо» против аутсайдера и «Ак Барс» в гостях у «Лады»
Алексей Анисимов Алексей Серяков
,
Экспресс на матчи КХЛ 19 февраля 2026 года
Комментарии
Экспресс на матчи 19 февраля 2026 года.

Регулярный чемпионат Континентальной хоккейной лиги всё ближе к завершению. Сегодня, 19 февраля, следим за матчами «Динамо» Москва — «Сочи» и «Лада» — «Ак Барс».

Прогноз на матч «Динамо» Москва — «Сочи»

Фонбет Чемпионат КХЛ
19 февраля 2026, четверг. 19:30 МСК
Динамо М
Москва
Окончен
4 : 0
ХК Сочи
Сочи
1:0 Комтуа (Пыленков, Гусев) – 03:27 (5x4)     2:0 Пыленков (Ожиганов, Сикьюра) – 08:55 (5x5)     3:0 Комтуа (Ильенко, Паталаха) – 26:14 (5x5)     4:0 Ожиганов (Дер-Аргучинцев, Слепышев) – 54:05 (5x4)    

Сочинцы который год подряд лишаются реальной турнирной мотивации за пару месяцев до старта Кубка Гагарина. Тренерская чехарда, начатая ещё летом с увольнения Вячеслава Козлова до первого официального матча, результата не принесла. Кто бы мог подумать. Чудес не ждали, но унылая возня с «Ладой» за сомнительную честь избежать последней строчки Запада в любом случае разочаровала.

Козлов в итоге вернулся в «Динамо». Вскоре стал исполняющим обязанности, а после серии из семи побед — полноценным главным тренером. Тут медовый месяц закончился, а с трудовыми буднями как-то не задалось. ЦСКА со «Спартаком» вышли вперёд, а бело-голубые располагаются то на шестой, то на седьмой строчке в конференции с дышащими в спину СКА и «Спартаком».

В такой ситуации пауза на Матч звёзд как нельзя кстати. Пять поражений в шести матчах перед МВЗ взялись не просто так. И всё же на сей раз шансов «Сочи» не оставляем. Динамовцы отдыхали с 15 февраля, проблем с запасом сил не будет. Разница в классе исполнителей колоссальна. Плюс поддержка трибун и преимущество в турнирной мотивации. Вполне достаточно для П1 за 1.77. Можно даже рассмотреть победу хозяев с форой (-1.5) за 2.25.

Прогноз на матч «Лада» — «Ак Барс»

Фонбет Чемпионат КХЛ
19 февраля 2026, четверг. 18:00 МСК
Лада
Тольятти
Окончен
2 : 4
Ак Барс
Казань
1:0 Граовац (Коттон, Чивилёв) – 06:43 (5x4)     1:1 Яшкин (Фисенко, Яруллин) – 12:17 (5x5)     1:2 Тодд (Семёнов, Бардин) – 24:37 (5x5)     2:2 Савчук – 28:31 (4x5)     2:3 Тодд (Лямкин, Фисенко) – 57:48 (5x5)     2:4 Барабанов – 59:22 (en)    

«Лада» принимает «Ак Барс», и, конечно, это встреча команд с разными задачами. Тольяттинцы уже потеряли даже математические шансы на плей-офф, а казанцы идут в группе лидеров Востока и продолжают гонку за «Авангардом» и «Металлургом». Для казанцев это второй выезд после начала гостевой серии. Ранее был Омск, далее ехать в Нижний Новгород. В общем, можно немного передохнуть.

Для «Лады» нынешний отрезок сезона коварен. С одной стороны, давление исчезает — можно играть смелее и на эмоциях. С другой — когда команда уже вылетела из гонки, дисциплина и концентрация часто расплываются, а ошибки в своей зоне — явление нередкое. Свежий пример — 3:5 от такого же неудачника «Барыса», который в этом сезоне пребывает вне топ-8.

«Ак Барс» в этой паре выглядит логичным фаворитом. Он умеет выигрывать такие встречи без лишнего риска, особенно когда идёт плотный график и нельзя устраивать перестрелку. Личные встречи подсказывают сценарий на тоненького: в ноябре «Лада» кусала «Ак Барс» в Казани и забрала победу в овертайме. Поэтому разгрома не ждём. Однако П2 через тотал меньше 5.5 шайбы выглядит заманчиво.

Экспресс на матчи КХЛ 19 февраля 2026 года

  • Ставка 1: «Динамо» М победит «Сочи» в основное время за 1.77.
  • Ставка 2: «Ак Барс» победит «Ладу» + тотал меньше 5.5 шайбы за 2.80.

Общий коэффициент: 1.77 х 2.80 = 4.95.

