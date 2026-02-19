Скидки
Атлетик Бильбао — Эльче: прогноз и ставка на матч 20 февраля 2026 года

«Атлетик» — «Эльче». Эрнесто Вальверде отходит от зоны вылета
Алексей Серяков
«Атлетик» — «Эльче»: прогноз на матч
Комментарии
Победа над аутсайдером позволит баскам выйти из кризиса.

20 февраля в матче 25-го тура чемпионата Испании встретятся «Атлетик» и «Эльче». Игра пройдёт на стадионе «Сан-Мамес» в Бильбао. Стартовый свисток запланирован на 23:00 мск.

Коэффициенты на матч чемпионата Испании «Атлетик» — «Эльче» 20 февраля 2026 года

Букмекеры отдают предпочтение хозяевам. Сделать ставку на победу «Атлетика» предлагается с коэффициентом 1.74. Победа «Эльче» оценивается коэффициентом 4.55. Ничейный исход можно найти в линии за 4.40.

При этом аналитики склоняются к высокой результативности. Тотал меньше 2.5 мяча доступен в букмекерских конторах с коэффициентом 1.95, а тотал больше 2.5 мяча — с коэффициентом 1.90. Если забьют обе команды, сыграет коэффициент 1.87.

Прогноз на матч чемпионата Испании «Атлетик» — «Эльче»

Испания — Примера . 25-й тур
20 февраля 2026, пятница. 23:00 МСК
Атлетик Б
Бильбао
Окончен
2 : 1
Эльче
Эльче
1:0 Гурусета – 64'     1:1 А. Силва – 69'     2:1 Гурусета – 89'    

Перед началом сезона вряд ли кто мог всерьёз предполагать, что речь пойдёт о битве прямых конкурентов. Проблемы у клуба из Бильбао ожидались, но уж никак не такого масштаба. На попадание в зону еврокубков мало кто ставил, однако видеть неуступчивый коллектив в полноценной борьбе за выживание непривычно.

Эрнесто Вальверде не может разобраться с ситуацией. Жуткие результаты осенью казались временным кризисом: много травм, вынужденные кадровые перестановки — вот и почти не побеждают. Грустно, но дайте немного времени. Опытный тренер разберётся, игроки адаптируются, очки скопятся. Спокойно финишируют в серединке.

Ага, как же. На рубеже ноября-декабря последовал всплеск с тремя сухими победами за пять туров чемпионата Испании, благодаря которому пока удаётся держаться вне зоны вылета. С тех пор — как отрезало. Выдали два с лишним месяца без побед, опустились в таблице, непривычно много пропускают. Даже от аутсайдеров на своём поле!

«Эльче» движется по иной траектории. Сезон начали выше всяких похвал, первое поражение состоялось только в 7-м туре. Одно время входили в зону еврокубков. С октября результаты просто просели, а в 2026 году начался натуральный кошмар. Постоянно пропускают по три мяча, не выигрывают, очки собирают в час по чайной ложке.

В результате соперники находятся в опасной близости от зоны вылета. «Атлетик» чуть повыше, но чувствовать себя в безопасности не может. Надо любой ценой набирать очки, чтобы избежать нервотрёпки в заключительных турах. Тем более соперник подходящий. В первом круге «Эльче» владел инициативой, однако Унаи Симона не пробил (0:0).

Букмекеры выставляют на басков вроде бы довольно низкий коэффициент 1.74. Всё по делу. «Атлетик» на своём поле собирает около 1,5 очка за матч и мало пропускает. Кроме того, добыл две победы подряд в двух прошлых турах и вроде как возвращается в свой привычный облик. А вот «Эльче» на выезде хуже всех в Ла Лиге. Четыре очка за 11 матчей, разница мячей 11-22. П1 за 1.74 и «гости не забьют» за 2.35 — рабочие варианты.

Ставка: «Эльче» не забьёт за 2.35.

