«Сассуоло» — «Верона». Не спешите нас хоронить

Гости зацепятся за очки с одним из самых симпатичных середняков Серии А.

20 февраля в матче 26-го тура чемпионата Италии встретятся «Сассуоло» и «Верона». Игра пройдёт на стадионе «Мапей — Читта-дель-Триколоре» в Реджо-нель-Эмилии. Стартовый свисток запланирован на 22:45 мск.

Коэффициенты на матч чемпионата Италии «Сассуоло» — «Верона» 20 февраля 2026 года

Букмекеры отдают предпочтение хозяевам. Сделать ставку на победу «Сассуоло» предлагается с коэффициентом 2.13. Победа «Вероны» оценивается коэффициентом 4.20. Ничейный исход можно найти в линии за 3.08.

При этом аналитики не уверены в высокой результативности. Тотал меньше 2.5 мяча доступен в букмекерских конторах с коэффициентом 1.51, а тотал больше 2.5 мяча — с коэффициентом 2.45. Если забьют обе команды, сыграет коэффициент 2.12.

Прогноз на матч чемпионата Италии «Сассуоло» — «Верона»

«Сассуоло», пожалуй, одна из самых счастливых команд во всём чемпионате Италии. Ну, с представителями нижней части таблицы всё понятно: борьба за выживание, нервы, угроза вылета. Однако и наверху стресса хватает: задачи высокие, конкуренты не дремлют, а проблемы копятся. «Интер» чувствует себя уверенно, остальные суетятся.

На общем фоне подопечные Фабио Гроссо беззаботно радуются жизни. Вернулись в элитный дивизион, по мере возможностей подлатали состав, да и попёрли! Какое-то время вовсю претендовали на зону еврокубков, хотя, разумеется, долго так продолжаться не могло. Слишком мало ресурсов, слишком скромный состав.

Вот и получается, что хотя бы на попадание в Лигу конференций рассчитывать не приходится, зато отрыв от зоны вылета двузначный. Значит, нервотрёпка в завершающей части сезона не грозит. Можно с чистой совестью наслаждаться происходящим: играть в своё удовольствие, набирать очки, радовать болельщиков.

На стыке декабря и января случилась серьёзная просадка, не побеждали на протяжении семи туров. Справедливости ради, календарь попался страшный: тут и «Милан» с «Болоньей», и «Ювентус» с «Ромой», и «Наполи». Как только соперники пошли попроще, тут же хлопнули «Кремонезе» (1:0) и «Пизу» (3:1).

«Верона» полностью вписывается в понятие аутсайдера, находясь на самом дне турнирной таблицы. Пропускает по 1,7 мяча за игру, что по меркам итальянского футбола тянет на кощунство. Казалось бы: крепкий середняк без груза давления в родных стенах против одной из худших команд турнира. В чём проблема?

Разность мотиваций — страшная штука. «Сассуоло» выйдет играть в футбол, «Верона» — биться за своё будущее. Как минимум Х2 за 1.78 имеет смысл рассмотреть. Нам же нравится ставка на гол гостей во втором тайме за 2.28. Логика простая: «Вероне» позарез нужны очки, желательно — три.

В дебюте могут не торопиться, по мере приближения финального свистка придётся усиливать напор. К счастью, «Сассуоло» порой заигрывается, да и вообще достаточно позволяет у своих ворот. Шанс убежать или поймать стандарт после перерыва должен быть.

Ставка: «Верона» забьёт во втором тайме за 2.28.