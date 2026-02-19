«Брест» — «Марсель». Как по накатанной

20 февраля в матче 23-го тура чемпионата Франции встретятся «Брест» и «Марсель». Игра пройдёт на стадионе «Франсис-Ле Бле» в Бресте. Стартовый свисток запланирован на 22:45 мск.

Коэффициенты на матч чемпионата Франции «Брест» — «Марсель» 20 февраля 2026 года

Букмекеры отдают предпочтение гостям. Сделать ставку на победу «Бреста» предлагается с коэффициентом 4.45. Победа «Марселя» оценивается коэффициентом 1.82. Ничейный исход можно найти в линии за 3.82.

При этом аналитики уверены в высокой результативности. Тотал меньше 2.5 мяча доступен в букмекерских конторах с коэффициентом 2.22, а тотал больше 2.5 мяча — с коэффициентом 1.70. Если забьют обе команды, сыграет коэффициент 1.63.

Прогноз на матч чемпионата Франции «Брест» — «Марсель»

Ещё в минувшем сезоне «Брест» выступал в Лиге чемпионов. И как выступал! Принимал мадридский «Реал», гостил у «Барселоны», исправно набирал очки с середняками и аутсайдерами. Пробился в плей-офф, где кто-то словно выключил рубильник. Бац — и кромешная тьма. Жеребьёвка подкинула «ПСЖ», будущего победителя турнира.

В успех «Бреста» никто не верил, подвигов никто не ждал. Но не до такой же степени… 0:10 по сумме двух матчей — пролетели как фанера над Парижем. Теперь о еврокубках остаётся лишь вспоминать. Поводов мечтать не видно: тихо-мирно расположились в нижней части таблицы, фактически доигрывают сезон.

Отрыв даже от зоны стыков двузначный. До зоны еврокубков в теории не особо далеко, однако конкурентов очень много, и выглядят они куда более крепко. Рассчитывать на Кубок Франции не приходится: ещё в середине декабря по пенальти вылетели от скромнейшего «Авранша» (1:1, 4:5 пен.).

Иное дело «Марсель». Свою попытку в Лиге чемпионов спустил самым расточительным способом: в заключительном туре устроило бы скромное поражение от «Брюгге», а они предпочли залечь на дно. Схватили 0:3, а у «Бенфики» на последних минутах забил вратарь — и дальше прошли португальцы. А ещё совсем недавно пост главного тренера покинул Роберто Де Дзерби.

Теперь всё внимание точно на Лигу 1. Цена ошибки высока: на кону Лига чемпионов, престиж и призовые УЕФА. Отставание от «ПСЖ» велико, хотя в первой части сезона гегемон давал шансы. Впрочем, «Лилль» с «Ренном» заметно отстают, так что всё необходимое для третьего-четвёртого места имеется. Нужно лишь сохранять темп.

Скажем прямо, история противостояния полностью на стороне марсельцев. 3:0, 4:1 и 5:1 в трёх предыдущих случаях. Ожидать разгрома, пожалуй, слишком смело. В то же время южане сейчас забивают исправно и чувствуют себя относительно уверенно в этой тряске. О 0:5 от «ПСЖ» забудем. Для П2 за 1.82 этого достаточно. Альтернатива — ИТБ 2 голов «Марселя» за 2.30. Что-то в духе 3:1 или 2:0 в пользу фаворита тут напрашивается.

Ставка: «Марсель» победит за 1.82.