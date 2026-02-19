UFC Fight Night 267: Шон Стрикленд — Энтони Эрнандес

Турнир UFC Fight Night 267 пройдёт в Хьюстоне в «Toyota Center» в ночь на 22 февраля. Главный кард стартует в 4:00 мск, а мейн-ивент — ближе к 6:30. Разбираемся, чего ждут эксперты и как может завершится главный бой Шон Стрикленд — Энтони Эрнандес.

Коэффициенты на бой Стрикленд — Эрнандес

По линиям крупных контор фаворит — Энтони Эрнандес. Примерно 1.35-1.40 дают на его победу эксперты. Тогда как Шон Стрикленд считается андердогом, и его успех оценивается коэффициентами в районе 3.20-3.40.

Прогноз на бой Шон Стрикленд — Энтони Эрнандес 22 февраля 2026 года

Это должно быть интересно! Ударник, дающий объём, против грязного, цепкого борца. Причём бой пройдёт в формате пяти раундов, где цена каждой попытки и ошибки в клинче и каждого подъёма с канваса будет резко расти ближе к концу.

Стрикленд хорош там, где ему дают работать в своём ритме: постоянный джеб, темп, давление, умение затягивать соперника в неудобный обмен. Но есть и обратная сторона — он часто принимает бой внутри дистанции. Это значит, что любое сближение под неверным углом может превращаться в борьбу у сетки.

Эрнандес как раз готов ломать комфорт: загонять к клетке, цеплять ноги, переводить в партер, заставлять вставать – и снова переводить. По котировкам и раскладкам перед боем его победу чаще всего рисуют через контроль и грэпплинг — решение судей или сабмишен выглядит главным сценарием.

Для Стрикленда ключ — не отдавать спину и не позволять превращать каждый раунд в вязкую возню. Но сложно держать дисциплину на протяжении всех пяти раундов, особенно после паузы. Как мы помним, у Шона была история с дисциплинарным баном.

Если Эрнандес оформит пару ранних переводов и начнёт стабильно выигрывать минуты, дальше поединок почти наверняка уйдёт под его контроль. Стрикленд будет много вставать, тратить силы, а любой чистый удар придётся исполнять под угрозой очередного прохода. И чем дольше продлится бой, тем больше это сыграет в пользу Флаффи.

В общем, нам кажется, что Эрнандес будет ближе к победе. Либо за счёт накопленного контроля, либо через удушение, когда соперник устанет защищаться от цепких переводов.

Ставка: победа Эрнандеса в бою со Стриклендом за 1.39.