«Челси» — «Бёрнли». Не стой на пути Росеньора

21 февраля состоится матч 27-го тура чемпионата Англии по футболу «Челси» — «Бёрнли». Игра пройдёт на стадионе «Стэмфорд Бридж» в Лондоне. Стартовый свисток запланирован на 18:00 мск.

Коэффициенты на матч чемпионата Англии «Челси» — «Бёрнли» 21 февраля 2026 года

Букмекеры отдают предпочтение хозяевам. Сделать ставку на победу «Челси» предлагается с коэффициентом 1.26. Победа «Бёрнли» оценивается коэффициентом 12.0. Ничейный исход можно найти в линии за 6.50.

При этом аналитики уверены в высокой результативности. Тотал меньше 2.5 мяча доступен в букмекерских конторах с коэффициентом 2.65, а тотал больше 2.5 мяча — с коэффициентом 1.48. Если забьют обе команды, сыграет коэффициент 1.90.

Прогноз на матч чемпионата Англии «Челси» — «Бёрнли»

А ведь ловко Лиам Росеньор зашёл в «Челси». Можно сказать, с козырей. Да, в полуфинале Кубка английской лиги не совладал с лондонским «Арсеналом». Но, во-первых, шансы сохранялись до концовки ответной встречи, что уже немало. А во-вторых, кто сейчас в принципе способен чувствовать себя уверенно в двухматчевом противостоянии с лидером АПЛ?

Скажем так: обязательная программа первых недель на новом месте выполнена идеально. В Лиге чемпионов добыты две трудовые победы — во встречах с «Пафосом» (1:0) и «Наполи» (3:2). С нервами справились, закончили общий этап на пятом месте, напрямую вышли в 1/8 финала. Минус два дополнительных матча в самый разгар сезона.

В чемпионате Англии уверенно взялись за дело. Справедливости ради, приход тренера состоялся в удобный момент. Грандов в расписании не было, по большей части подворачивались представители нижней половины таблицы. Впрочем, их тоже надо уметь обыгрывать. Серьёзные команды финишируют высоко именно благодаря умению набирать максимум очков с подобными оппонентами.

Лондонцы исправно забивали по два-три мяча, набирая ход. Досталось «Брентфорду» (2:0), «Кристал Пэлас» (3:1), «Вест Хэму» (3:2) и «Вулверхэмптону» (3:1). Дальше был неприятный «Лидс» (2:2), а теперь – «Бёрнли». На этом разминка завершится: первый день весны предстоит встречать на «Эмирейтс» в гостях у «Арсенала». Но это потом.

А пока — предпоследний клуб АПЛ. «Бёрнли», конечно, выступает гораздо успешнее «Вулверхэмптона», однако на этом поводы для гордости заканчиваются. Отставание от спасительной 17-й строчки двузначное, и до конца сезона осталось не так уж много времени. Бьются, стараются. Увы, разница в ресурсах и уровне исполнителей неподъёмная. Без вмешательства высших сил не спастись.

В первом круге «Челси» без особых хлопот победил 2:0, забив по голу в каждом из таймов. Борьба за зону Лиги чемпионов в самом разгаре, допускать осечку с одним из худших клубов АПЛ на своём поле в таких условиях нельзя. Ждём спокойной победы фаворита на классе с разницей в пару-тройку мячей. П1 всухую за 2.17 — хороший вариант, П1 с разницей в два-три гола за 2.40 — ставка посмелее.

Ставка: «Челси» победит с разницей в два-три мяча за 2.40.