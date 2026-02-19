Матч недели на Олимпиаде: Канада против Финляндии в 1/2 финала

20 февраля в полуфинале хоккейного турнира Олимпийских игр сыграют сборные Канады и Финляндии. Матч пройдёт на «Арене Санта Джулия» в Милане. Стартовое вбрасывание запланировано на 18:40 мск.

Что думают букмекеры о матче полуфинала зимней Олимпиады-2026

Букмекеры отдают предпочтение номинальным хозяевам. Сделать ставку на победу сборной Канады в основное время предлагается с коэффициентом 1.35. Победа сборной Финляндии оценивается коэффициентом 6.92. Ничью и овертайм можно найти в линии за 5.82.

При этом аналитики не уверены в высокой результативности. Тотал меньше 5.5 шайбы доступен в букмекерских конторах с коэффициентом 1.81, а тотал больше 5.5 шайбы — с коэффициентом 2.00. Гол на первой минуте встречи оценивается в 12.0.

Что происходит со сборной Канады

Канада шла по турниру как каток, но четвертьфинал внезапно превратился в стресс-тест: с Чехией пришлось спасаться и дожимать в овертайме. Это полезный холодный душ перед полуфиналом — команда Джона Купера наверняка станет только злее, ведь её заставляли по-настоящему обороняться.

Главная интрига — состояние Сидни Кросби. У капитана повреждение нижней части тела, и штаб обещал оценивать его готовность ближе к матчу. Даже если он сыграет не на 100%, глубины Канады хватает, чтобы не «поплыть». У этой сборной слишком много линий, способных навязать свой темп и продавить сменами любого соперника.

С чем к игре подходит сборная Финляндии

Финны — действующие олимпийские чемпионы. И по этому турниру видно: они по-прежнему умеют терпеть и переворачивать безнадёжные, «мёртвые» встречи. Камбэк с 0:2 со Швейцарией, голы в концовке и победа в овертайме — классический финский сценарий.

Есть и тонкий момент по вратарской линии: по ходу турнира Финляндия была вынуждена вызывать Йоонаса Корписало из-за травмы Укко-Пекки Луукконена. Это не катастрофа, но в плей-офф любая нестабильность за спиной у полевых — лишний повод играть ещё строже и не размениваться, не рисковать.

Прогноз на матч 1/2 финала ОИ Канада — Финляндия 20 февраля 2026 года

Линия почти не оставляет Финляндии воздуха, но полуфиналы Олимпиады редко вытекают из логики группового этапа. Канада после тяжёлой Чехии вряд ли полезет в безумный хоккей «вперёд-назад» с первых смен. Купер скорее закрутит гайки, заставит финнов много работать без шайбы и постарается выиграть спецбригадами и короткими отрезками давления.

У Финляндии свой понятный план: пережить стартовый натиск, не нахватать удалений и дотянуть матч до нервной концовки, где один рикошет или осечка соперника решают всё. Но чем дольше игра остаётся равной, тем ценнее дисциплина — и это обычно приводит к более «низовому» рисунку. Поэтому вместо охоты за чистой победой фаворита логичнее сыграть от тотала. Берём тотал меньше 5.5 шайбы.

Ставка: тотал меньше 5.5 шайбы в матче Канада — Финляндия за 1.81.