Матч недели в Серии А. «Аталанта» и «Наполи» бьются за Лигу чемпионов

22 февраля в матче 26-го тура чемпионата Италии по футболу встретятся «Аталанта» и «Наполи». Игра пройдёт на стадионе «Джевисс — Атлети Адзурри д’Италия» в Бергамо. Стартовый свисток запланирован на 17:00 мск.

Что думают букмекеры о матче чемпионата Италии

Букмекеры отдают минимальное предпочтение хозяевам. Сделать ставку на победу «Аталанты» предлагается с коэффициентом 2.44, а победа «Наполи» оценивается коэффициентом 3.23. Ничейный исход можно найти в линии за 3.15.

При этом аналитики не уверены в высокой результативности. Тотал меньше 2.5 мяча доступен в букмекерских конторах с коэффициентом 1.75, а тотал больше 2.5 мяча — с коэффициентом 2.15. Если забьют обе команды, сыграет коэффициент 1.84.

Как дела у «Аталанты»

Замечательно. Вовремя спохватились и убрали Ивана Юрича, назначили Раффаэле Палладино, фиксируют прибыль. С 6 декабря в чемпионате Италии проиграли лишь однажды, да и то «Интеру» со счётом 0:1. Громких побед хватало во всех турнирах: 3:0 с «Ювентусом» Кубке Италии, 1:0 с «Ромой» в Серии А, 2:1 – с «Челси» в Лиге чемпионов.

Осенью сезон казался потерянным, только в Лиге чемпионов теплилась надежда. Теперь команда в полуфинале Кубка Италии, а в Серии А до зоны еврокубков рукой подать. Более того — даже зона Лиги чемпионов не так уж далеко. С этой точки зрения битва с неаполитанцами вдвойне важна, ведь они как раз находятся на грани четвёрки сильнейших.

В каком состоянии «Наполи»

В паршивом. Пожалуй, это худший период за всё время работы Антонио Конте. Скудетто и Суперкубок Италии остались в 2025 году. Огромное количество травм и повышенная нагрузка на оставшихся в строю исполнителей привели к обрушению результатов и вылету из двух турниров за несколько недель.

И если прощание с Кубком Италии в серии пенальти от крепкого «Комо» можно понять и простить, то финиш на 30-м месте общего этапа Лиги чемпионов нанёс сокрушительный удар по тренеру. Тот, впрочем, держится. После вылета из Кубка сказал, что подумывает сходить в церковь. Конте, конечно, хитрит: без невезения тут не обошлось, но проблемы гораздо глубже.

Прогноз на матч чемпионата Италии «Аталанта» — «Наполи» 22 февраля 2026 года

«Наполи» в турнирной таблице повыше, однако это результат первых месяцев сезона, когда бергамаски представляли собой жалкое зрелище. «Аталанта» со своим агрессивным вертикальным футболом, постоянным напором и готовностью добраться до чужой штрафной за несколько секунд выглядит гораздо конкретнее и интереснее. Добавьте сюда фактор своего поля.

В общем, спорить с букмекерами сложно: хозяева в самом деле фавориты. Аргументы против? Целых два. Прежде всего четыре предыдущие очные встречи в Бергамо заканчивались победой неаполитанцев. Всякий раз гости забивали как минимум дважды — 3:1, 2:1, 2:1 и 3:2. Второй момент: у хозяев на носу ответная игра стыкового раунда Лиги чемпионов с дортмундской «Боруссией». Откуда брать силы?

У «Наполи» после вылета из всех остальных турниров будет фора в свежести и времени на подготовку, а футбол Конте во многом строится на физической подготовке и недельном цикле. Теперь он наконец-то на своей территории. И будет мстить.

Брать ли победу гостей с нулевой форой за 2.27 — дело вкуса. А вот ИТБ 1 гола «Наполи» за 1.88 выглядит надёжно. С пустыми руками действующий чемпион не уедет.

Ставка: ИТБ 1 гола «Наполи» за 1.88.