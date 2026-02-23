«Автомобилист» — «Авангард»: сдержанность в Екатеринбурге

24 февраля в Екатеринбурге «Автомобилист» примет «Авангард». Стартовое вбрасывание запланировано на 17:00 мск.

Букмекеры в своих прогнозах считают фаворитами гостей. Сделать ставку на победу «Авангарда» в основное время предлагается с коэффициентом 2.35, в то время как победа «Автомобилиста» оценивается в 2.55. Ничья и овертайм идут за 4.20.

Вместе с тем аналитики не ждут высокой результативности. Тотал меньше 5.5 гола доступен с коэффициентом 1.72, а тотал больше 5.5 гола — с коэффициентом 2.18. Гол на первой минуте идёт за 11.5.

Фонбет Чемпионат КХЛ 24 февраля 2026, вторник. 17:00 МСК Автомобилист Екатеринбург Не начался Авангард Омск

Эта парочка в нынешнем сезоне уже показала, каким может быть характер их противостояния. Пять очных матчей с октября, и три последних из них ушли в овертайм! Тут почти не бывает разгромов — чаще один отрезок решает всё, а дальше команды просто душат соперника.

«Автомобилисту» дома важно не втянуться в пустую беготню. Лучший сценарий против «Авангарда» — закрыть середину, заставить бросать из неудобных зон. Тем более свежий фон у хозяев спокойнее: 22 февраля они уверенно забрали матч с «Шанхайскими Драконами» (4:1), то есть подходят к игре без паники и с нормальным настроением.

У «Авангарда» всё сложнее, есть нюансы. 22 февраля омичи проиграли «Амуру» дома, да ещё после матча всплыла история с попаданием шайбы в лицо Потуральски — есть вероятность, что лидер атаки в Екатеринбурге не сыграет. Это важный момент: когда у тебя отсутствует хороший созидатель, игра рискует стать более прямолинейной.

Обеим командам выгоднее сыграть строго. «Авангард» даже со своим статусом фаворита не обязан рисковать, а «Автомобилист» против такого соперника может выбрать хоккей до ошибки. В такой логике снова напрашивается умеренный низ. Очные встречи уже приучили нас к напряженным исходам, так что едва ли увидим тут больше пяти шайб.

Вообще не исключено, что соперники снова доведут дело до дополнительного тайма. Так что любители рискнуть могут подумать над ставкой на ничейный исход. Менее авантюрный вариант, как мы уже установили, — тотал меньше 5.5 шайбы. Коэффициент не самый высокий, но вполне рабочий.

Ставка: тотал меньше 5.5 шайбы в матче «Автомобилист» — «Авангард» за 1.72.