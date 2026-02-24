КХЛ: «Автомобилист» — «Авангард» в Екатеринбурге и ожившее московское «Динамо»

Регулярный чемпионата Континентальной хоккейной лиги всё ближе к завершению. Сегодня, 24 февраля, следим за матчами «Автомобилист» — «Авангард» в Екатеринбурге и «Локомотив» — «Динамо» Москва в Ярославле.

Прогноз на матч «Автомобилист» — «Авангард»

Фонбет Чемпионат КХЛ 24 февраля 2026, вторник. 17:00 МСК Автомобилист Екатеринбург Авангард Омск

Эта парочка в нынешнем сезоне уже показала, каким может быть характер их противостояния. Пять очных матчей с октября, и три последних ушли в овертайм! Тут почти не бывает разгромов — чаще один отрезок решает всё, а дальше команды просто душат соперника.

«Автомобилисту» дома важно не втянуться в пустую беготню. Лучший сценарий против «Авангарда» — закрыть середину, заставить бросать из неудобных зон. У омичей всё сложнее, есть нюансы. 22 февраля проиграли «Амуру» дома, да ещё после матча всплыла история с попаданием шайбы в лицо Потуральски — есть вероятность, что лидер атаки в Екатеринбурге не сыграет.

Обеим командам выгоднее сыграть строго. «Авангард» даже со своим статусом фаворита не обязан рисковать, а «Автомобилист» против такого соперника может выбрать хоккей до ошибки. В такой логике снова напрашивается умеренный «низ». Очные встречи уже приучили нас к напряжённым исходам, так что едва ли увидим тут больше пяти шайб.

Прогноз на матч «Локомотив» — «Динамо» Москва

Фонбет Чемпионат КХЛ 24 февраля 2026, вторник. 19:30 МСК Локомотив Ярославль Динамо М Москва

Личные встречи в этом сезоне — почти готовая подсказка по возможному сценарию и прогнозу. 2:3, 1:0, 0:2 — три матча, цена ошибки высока в каждом из них, голы даются тяжело. Что удивительно, две последние встречи забрало московское «Динамо», когда у руля был Вячеслав Козлов. Единственный раз уступили москвичи ещё при Кудашове. Так что динамика в этом плане положительная.

Стилистически эта пара, конечно, про терпение. Ждать и контролировать, а потом использовать моменты соперники умеют. «Локомотив» при Бобе Хартли любит порядок, оказывает давление без авантюр и осуществляет контроль нюансов. «Динамо» при Вячеславе Козлове стало проще и строже: меньше качелей, больше дисциплины и игры по счёту. Плюс сейчас на волне побед — ожило после февральской паузы.

Есть и кадровый фон, который подталкивает к осторожности. У «Динамо» по ходу сезона выбывали защитники уровня ротации и основы (в частности Классон и Готовец — до конца сезона). А у «Локомотива» были потери в атакующей группе (Сурин пропускал из-за травмы). Всё это, конечно, не добавит веселья, а наоборот — сделает команды аккуратнее. В общем, тотал меньше 5 шайб — вот наш прогноз.

Экспресс на матчи КХЛ 24 февраля 2026 года

Ставка 1: тотал меньше 5.5 шайбы в матче «Автомобилист» — «Авангард» за 1.72.

тотал меньше 5.5 шайбы в матче «Автомобилист» — «Авангард» за 1.72. Ставка 2: тотал меньше 5 шайб в матче «Локомотив» — «Динамо» Москва за 1.80.

Общий коэффициент: 1.72 х 1.80 = 3.09.