Экспресс на матчи Лиги чемпионов 24 февраля 2026 года

Ну вот и пришла пора ответных матчей стыкового раунда Лиги чемпионов. Где-то интрига живёт, где-то – умерла, где-то её и не было. Сегодня, 24 февраля, составим прогнозы на все встречи и соберём экспресс.

Прогноз на матч «Интер» — «Будё-Глимт»

Если какой-то лимит на чудеса существует, за полярным кругом об этом явно не слышали. Вслед за «Манчестер Сити» и мадридским «Атлетико» от удивительных скандинавов пострадал «Интер». И ведь нельзя сказать, что «Будё-Глимт» сильно повезло. Никаких оправданий у «Интера» нет. Сами заварили кашу — сами и расхлёбывайте.

Разумеется, на своём поле подопечные Кристиана Киву будут явными фаворитами. Отыграть два мяча за 90 минут — задача более чем рабочая, в еврокубках такое встречается сплошь и рядом. Мы всё понимаем, однако «Интер» в последние месяцы на европейской арене страдает, а «Будё-Глимт» в пяти выездных встречах Лиги чемпионов ни разу не проиграл с разницей более чем в два мяча. Итальянцы способны пройти дальше. Но если это случится, то с горем пополам, а не верхом на вороном коне.

Прогноз на матч «Ньюкасл» — «Карабах»

Надо – значит надо. Примерно под таким девизом пройдёт ответная встреча между «Ньюкаслом» и «Карабахом». Обычно разница в два-три мяча оставляет какую-то интригу и надежду. Но пять голов — это чересчур. Дело ведь не столько в самой разнице. Тут расклад иной: как только закончился общий этап и клубы взялись за дело по-настоящему, магия и симпатичность «Карабаха» обернулись плюшевостью. В Баку англичане хозяйничали с первых секунд, никакие удаления не потребовались.

Теперь игра в Англии превращается в формальность. Грубо говоря, она нужна только «Карабаху»: хлопнуть дверью, красиво попрощаться с Лигой чемпионов и всё такое прочее. У «Ньюкасла» хватает иных забот. Перечислять всё не будем, но, как ни крути, ответная игра с «Карабахом» в такой ситуации сводится к спаррингу. Благо что запас исполнителей позволяет рассчитывать на успех даже экспериментальным составом. Рассчитываем на широкую ротацию хозяев и сравнительно низкую результативность.

Прогноз на матч «Байер» — «Олимпиакос»

Самая неприятная ловушка для команды, которая выиграла 2:0 в гостях — решить, что всё уже сделано. Особенно в Лиге чемпионов. «Олимпиакос» здесь в роли команды, которой нечего беречь: надо забивать минимум два и тащить матч хотя бы в дополнительное время, надеясь на эмоции и нервы. От самого же «Байера» в ответке логично ждать прагматичного футбола. Необязательно лететь в атаку с шашками наголо, важнее контролировать темп и не дарить сопернику первичную искру.

Поэтому мы бы не ждали и не гадали, кто победит. Вопрос «сколько всего будет мячей», на наш взгляд, более правильный. С учётом преимущества немцев и необходимости гостей рисковать матч, скорее всего, уложится в приличные рамки. Одни будут сушить, а другим на выезде сложно доминировать. Мы бы ждали пары-тройки мячей, не больше. Хватит ли качества и хладнокровия у греков, когда времени будет становиться всё меньше?

Прогноз на матч «Атлетико» — «Брюгге»

После первого матча у «Атлетико» не может быть иллюзий. В Брюгге мадридская команда дважды выходила вперёд, однако всё равно не удержала победу. В ответке мадридцам нужно одновременно и забивать, и не оголять тылы. А проблема в том, что «Брюгге» очень хорошо чувствует свои моменты. При этом у хозяев в списке травмированных значится Пабло Барриос — а это как раз тот тип игрока, который помогает удерживать темп и закрывать зоны в переходах.

Ещё одна причина снова ждать голов — сама логика противостояния. Здесь нет преимущества по выездным мячам (его давно отменили) А если общий счёт равный, значит, один гол меняет всё. Если «Атлетико» забьёт первым — «Брюгге» вынужден будет раскрываться. Если первыми попадут гости — хозяевам придётся выигрывать любой ценой. Матч снова рискует уйти в качели. Пожалуй, самый логичный выбор здесь не угадывать точный исход, а играть от повторения сценария с обменом голов.

Экспресс на матчи Лиги чемпионов 24 февраля 2026 года

Ставка 1: «Будё-Глимт» победит «Интер» с форой (+2) за 1.85.

ИТМ 3 голов «Ньюкасла» в матче с «Карабахом» за 2.05.

тотал меньше 3 мячей в матче «Байер» — «Олимпиакос» за 1.65.

обе забьют + тотал больше 2.5 мяча в матче «Атлетико» — «Брюгге» за 1.87.

Общий коэффициент: 1.85 х 2.05 х 1.65 х 1.87 = 11.7.