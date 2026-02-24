Скидки
Ак Барс — Лада: прогноз и ставка на матч КХЛ 25 февраля 2026 года, во сколько начало

«Ак Барс» — «Лада». Птицы разного полёта
Алексей Серяков
«Ак Барс» — «Лада»: прогноз на матч
Казанцы готовятся к Кубку Гагарина, тольяттинцы — к отпуску.

25 февраля в Казани «Ак Барс» примет «Ладу». Стартовое вбрасывание запланировано на 19:30 мск. Это будет третья очная встреча команд в регулярном сезоне Континентальной хоккейной лиги.

Коэффициенты на матч КХЛ «Ак Барс» — «Лада» 25 февраля 2026 года

Букмекеры в своих прогнозах считают фаворитами хозяев. Сделать ставку на победу «Ак Барса» в основное время предлагается с коэффициентом 1.53, в то время как победа «Лады» оценивается в 5.50. Ничья и овертайм идут за 5.00.

Вместе с тем аналитики склоняются к высокой результативности. Тотал меньше 5.5 гола доступен с коэффициентом 1.96, а тотал больше 5.5 гола — с коэффициентом 1.86. Гол на первой минуте идёт за 11.0.

Прогноз на матч КХЛ «Ак Барс» — «Лада» (25.02.2026)

Фонбет Чемпионат КХЛ
25 февраля 2026, среда. 19:30 МСК
Ак Барс
Казань
Не начался
Лада
Тольятти
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

На стыке зимы и весны соперники успеют друг другу надоесть. Согласно регламенту, в регулярном чемпионате их пути должны пересечься четыре раза. Первая встреча состоялась в середине осени, закончилась неожиданной победой «Лады» в Казани (4:3 ОТ). Справедливости ради, «Ак Барс» тогда только обретал себя, часто проигрывая.

Затем случилась пауза на добрых 3,5 месяца. И вот теперь — как с бутылкой кетчупа. Ничего, ничего — и бац! 19 февраля – в Тольятти, 25 февраля – в Казани, а на закуску — 3 марта снова в Тольятти. После чего клубы полностью довольные собой разойдутся по своим делам: одни бороться за Кубок Гагарина, вторые — в отпуск.

Ещё осенью стало понятно, что тольяттинцы снова пролетят мимо плей-офф. Расторжения контрактов с игроками и смена тренера ни на что не повлияли. Предел амбиций — возня с «Сочи» за право не оказаться худшими в Западной конференции. Причём шансы южан выглядят солиднее. Такие дела.

Собственно, быт «Лады» устоялся чуть ли не с первых дней сезона: серии поражений, внутри которых иногда попадаются разовые победы в матчах с середняками или даже зазевавшимися представителями верхней части таблицы. Продолжения они не получают. Вот, например, 10 февраля на своём льду тольяттинцы хлопнули крепкое «Торпедо» (3:1). До того потерпели пять поражений кряду, после — снова взялись за своё.

Исключение ровно одно: во второй половине января внезапно закрыли домашнюю серию тремя победами во встречах с «Сочи», «Барысом» и московским «Динамо». Разумеется, «Ак Барс» идёт явным фаворитом, тем более на своём льду. Другое дело, что подопечные Анвара Гатиятулина перед паузой на Матч звёзд проиграли четыре матча из пяти, а следом получили рваный календарь.

Вот и сейчас казанцы не выходили на лёд с 21 февраля, когда гостили у «Торпедо». Есть подозрение, что лучший хоккей они не покажут, хотя аутсайдеру наверняка хватит и этого. В конце концов, до того самого осеннего поражения в овертайме «Ак Барс» неизменно укладывал «Ладу» на своём льду в основное время после её возвращения в КХЛ. Так что сомневаться в победе хозяев не станем. Скорее всего, с разницей в пару-тройку шайб.

Ставка: победа «Ак Барса» с форой (-1.5) за 1.88.

Новости. Ставки
