Матч недели: «Реал» — «Бенфика». Моуринью ищет ящик для грязного белья

25 февраля состоится ответный матч стыкового раунда Лиги чемпионов «Реал» — «Бенфика». Игра пройдёт на стадионе «Сантьяго Бернабеу» в Мадриде. Стартовый свисток запланирован на 23:00 мск.

Что думают букмекеры о матче Лиги чемпионов

Букмекеры считают фаворитами хозяев. Сделать ставку на победу «Реала» предлагается с коэффициентом 1.50, а победа «Бенфики» оценивается коэффициентом 6.25. Ничейный исход можно найти в линии за 4.95.

При этом аналитики уверены в высокой результативности. Тотал меньше 2.5 мяча доступен в букмекерских конторах с коэффициентом 2.62, а тотал больше 2.5 мяча — с коэффициентом 1.50. Если забьют обе команды, сыграет коэффициент 1.60.

Как дела у «Реала»

Гораздо лучше, чем несколько недель назад. В первом матче мадридцы по делу победили в Португалии со счётом 1:0. Следить за игрой после того, как счёт был открыт, оказалось очень сложно. «Реал» вообще никуда не торопился и просто убивал время. А «Бенфика», ясное дело, действовать с позиции силы против такого соперника не готова.

В итоге моментов в оставшееся время практически не случилось, но это уже частности. Первый шаг к следующей стадии сделан. Между тем в чемпионате Испании «Барселона» дважды проиграла за пару недель. Вот уже Альваро Арбелоа может рассчитывать и на титул! Если так пойдёт дальше, о позорном вылете из Кубка Испании никто и не вспомнит. Ну, вылетели и вылетели, чего бухтеть-то.

Как себя чувствует «Бенфика»

Поражение в матче с «Реалом» выдалось обидным. Теперь придётся на заказ побеждать в Мадриде, хотя у португальцев большие проблемы с созиданием. Давать такому сопернику пространство и возможность контратаковать — смерти подобно, а в позиционном нападении придумывать что-то внятное удаётся редко. Это, конечно, вызов.

На внутренней арене без изменений. Идут в чемпионате Португалии без поражений, однако слишком уж много ничьих. С учётом минимального количества осечек у «Порту» и «Спортинга» даже второе место станет однозначным успехом. Пока лиссабонцы идут третьими. Проход «Реала» в Лиге чемпионов резко изменит тон сезона, только вот откуда ему взяться?

Прогноз на матч Лиги чемпионов «Реал» — «Бенфика» 25 февраля 2026 года

В Испании гостям придётся обойтись без Жозе Моуринью на скамейке: он получил дисквалификацию по итогам первого матча. В 2005 году португалец в похожей ситуации проник в раздевалку «Челси» в корзине для грязного белья, чтобы всё же дать установку своей команде. Не удивимся, если старина Жозе снова выдаст что-то подобное.

Ведь «Бенфике» нужно нечто особенное: эмоциональный заряд, мотивация, раскованность. С точки зрения качества футбола переиграть заряженный «Реал» с позиции силы ей будет крайне сложно. Несколько странно, что букмекеры после унылого первого матча снова ждут высокой результативности. Планка тотала сильно задрана.

Логика простая: Арбелоа получил четыре мяча от португальцев на общем этапе и неделю назад действовал крайне осмотрительно. Теперь ему тем более некуда спешить. А «Бенфика» прекрасно знает, как опасен «Реал» в контратаках. Значит, тоже будет идти вперёд с оглядкой на собственные ворота. Тотал меньше 3 голов за 2.05 напрашивается, линия даже оставляет возможность заиграть ТМ 3.5 мяча за 1.70.

Ставка: тотал меньше 3 голов за 2.05.