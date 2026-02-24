«ПСЖ» — «Монако». Без Головина и без шансов

25 февраля состоится ответный матч стыкового раунда Лиги чемпионов «ПСЖ» — «Монако». Игра пройдёт на стадионе «Парк де Пренс» в Париже. Стартовый свисток запланирован на 23:00 мск.

Коэффициенты на матч Лиги чемпионов «ПСЖ» — «Монако» 25 февраля 2026 года

Букмекеры отдают предпочтение хозяевам. Сделать ставку на победу «ПСЖ» предлагается с коэффициентом 1.32. Победа «Монако» оценивается коэффициентом 9.60. Ничейный исход можно найти в линии за 5.90.

При этом аналитики уверены в высокой результативности. Тотал меньше 2.5 мяча доступен в букмекерских конторах с коэффициентом 3.30, а тотал больше 2.5 мяча — с коэффициентом 1.33. Если забьют обе команды, сыграет коэффициент 1.58.

Прогноз на матч Лиги чемпионов «ПСЖ» — «Монако»

Как же весело было в Монако! Если ответная игра вместит в себя хотя бы две трети от тех событийности, зрелищности и эмоций, нас ждёт славное блюдо. Монегаски снова дали бой французскому гегемону, огорошив его на первой же минуте. На 18-й минуте повели с преимуществом в два мяча, а вскоре Витинья не реализовал пенальти.

К чести парижан, после такого они выбрались из эмоциональной ямы. К перерыву сравняли счёт, а в начале второго тайма Александр Головин получил прямую красную карточку. Абсолютно по делу: изначально арбитр ограничился предупреждением, но VAR не оставил вариантов. Прямая нога, шипы. Оставшееся представлялось делом техники.

Впрочем, «ПСЖ» забил всего один мяч, хотя имел возможности создать комфортный задел. Однако и так неплохо — 3:2. Победа в гостях есть, а «Монако» остался без ключевого исполнителя в середине поля. Баланса монегаскам и без того не хватает, а уж в отсутствие Головина рассчитывать придётся разве что на прессинг и стандарты. Неслучайно в первой встрече россиянин отметился голевой передачей.

Подобрать ставку на ответный матч крайне сложно. Разумеется, шансы парижан гораздо выше, но коэффициент на их победу мизерный, а жуткое начало первого матча заставляет действовать осмотрительнее. В такой ситуации лезть в огромные форы опасно. Преимущество фаворит создал, рисковать вылетом не следует.

«Монако» при всех своих минусах здорово умеет две вещи: действовать от соперника и прессинговать. В чемпионате Франции приходится часто играть от себя, а с этим большие проблемы. Зато на фоне «ПСЖ» рисунок игры оказывается крайне удобным. Мячом монегаски владеют редко, караулят и провоцируют чужие ошибки, в случае перехода владения имеют свободное пространство. Красота.

Вероятно, от фирменного футбола Луис Энрике не откажется, однако сделает контроль более стерильным. Что означает меньшее количество переходных фаз и моментов. Значит, голов ожидается не так много. Мы бы выбирали между тотал меньше 3.5 мяча за 2.04 и ИТМ 1 гола «Монако» за 1.70.

Ставка: ИТМ 1 гола «Монако» за 1.70.