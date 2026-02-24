«Ювентус» — «Галатасарай». Спаллетти идёт ва-банк

У итальянцев потери в линии атаки, а отыграть надо три мяча.

25 февраля состоится ответный матч стыкового раунда Лиги чемпионов «Ювентус» — «Галатасарай». Игра пройдёт на стадионе «Альянц» в Турине. Стартовый свисток запланирован на 23:00 мск.

Коэффициенты на матч «Ювентус» — «Галатасарай» 25 февраля 2026 года

Букмекеры отдают предпочтение хозяевам. Сделать ставку на победу «Ювентуса» предлагается с коэффициентом 1.52. Победа «Галатасарая» оценивается коэффициентом 5.59. Ничейный исход можно найти в линии за 5.13.

При этом аналитики ждут результативный футбол. Тотал меньше 2.5 мяча доступен в букмекерских конторах с коэффициентом 2.81, а тотал больше 2.5 мяча — с коэффициентом 1.47. Если забьют обе команды, сыграет коэффициент 1.60.

Прогноз на матч Лиги чемпионов «Ювентус» — «Галатасарай»

Ситуация максимально жёсткая. В первом матче «Ювентус» получил 2:5, и теперь в Турине ему нужно не просто побеждать, а устраивать погоню. Выиграть минимум в три мяча, чтобы хотя бы дотянуть до дополнительного времени. А значит, осторожный сценарий здесь умирает ещё до стартового свистка.

Проблема в том, что «Ювентус» идёт на камбэк не в идеальной комплектации. В списках травмированных у хозяев числятся Душан Влахович, Аркадиуш Милик, Кенан Йылдыз и Эмиль Хольм, а Хуан Давид Кабаль Мурильо дисквалифицирован. Перебросить ресурсы с позиции на позицию не получится. Атака дестабилизирована.

«Галатасарай» же приезжает в Турин с самым удобным преимуществом: можно не рваться в атаку, но и не прятаться. В Стамбуле турки показали, что ловят моменты на эмоциях соперника: Ноа Ланг, Габриэл Сара и Давинсон Санчес забивали как с игры, так и со стандартов, а Виктор Осимхен регулярно находил пространство.

И вот здесь самое важное. Один гол гостей практически убьёт интригу. Если «Галатасарай» забивает в Турине, «Ювентусу» придётся замахиваться уже на четыре — и это автоматически превратит матч в открытый обмен ударами, где туркам даже проще. В том смысле, что можно выдернуть соперника вперёд и бежать в свободные зоны.

Сам «Ювентус» почти наверняка начнёт мощно — давление, высокий отбор, попытка поймать быстрый гол. Но чем дольше не будет первого точного попадания, тем больше нервов и тем выше риск оголить тылы. В такой игре любая потеря мяча в центре — готовая контратака через того же Осимхена. Обороне придётся спасаться только на скорости.

Отсюда логично заходить не через исход, а через возможное содержание игры. «Ювентус» дома обязан забивать, иначе камбэка просто не случится. Но удержать «0» на табло в своей графе при необходимости играть ва-банк и при таком счёте первой встречи — задача почти нереальная.

Интересно выглядят варианты «П1 в первом тайме» и «обе забьют при тотал больше 2.5 мяча». Мы бы остановились на успехе команды Лучано Спаллетти до перерыва. Дело ещё в том, что в первой встрече в Турции итальянская команда тоже завершила первый тайм с преимуществом.

Ставка: победа «Юве» над «Галатасараем» в первом тайме за 1.93.