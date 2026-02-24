«Аталанта» — «Боруссия». Ещё веселее, чем в Дортмунде

25 февраля состоится ответный матч стыкового раунда Лиги чемпионов «Аталанта» — «Боруссия» Дортмунд. Игра пройдёт на стадионе «Джевисс — Атлети Адзурри д’Италия» в Бергамо. Стартовый свисток запланирован на 20:45 мск.

Коэффициенты на матч «Аталанта» — «Боруссия» Д 25 февраля 2026 года

Букмекеры отдают небольшое предпочтение хозяевам. Сделать ставку на победу «Аталанты» предлагается с коэффициентом 2.12, а победа «Боруссии» оценивается коэффициентом 3.30. Ничейный исход можно найти в линии за 3.80.

При этом аналитики ждут, что матч получится результативным. Тотал меньше 2.5 мяча доступен в букмекерских конторах с коэффициентом 2.17, а тотал больше 2.5 мяча — с коэффициентом 1.80. Если забьют обе команды, сыграет коэффициент 1.62.

Прогноз на матч Лиги чемпионов «Аталанта» — «Боруссия» Дортмунд

Положение «Аталанты» предельно простое и оттого неприятное. В Дортмунде получили 0:2, а могли уехать хотя бы с голом надежды. «Боруссия» реализовала почти всё, что создала. Гирасси забил уже на третьей минуте, а под занавес тайма ассистировал Байеру. И теперь бергамаскам нужно выкладываться на максимум с первой секунды.

Вот только любой ранний перекос в атаку здесь опаснее обычного. «Боруссия» в первом матче показала, что ей необязательно владеть мячом, чтобы быть смертельно эффективной. Один-два вертикальных выхода, стандарт, скидка — и счёт уже против тебя. При 0:2 это особенно жестоко. В том плане, что пропустишь — и уже нужно не два, а три-четыре мяча забивать.

Кадрово «Аталанте» тоже не слишком повезло. В списке травмированных перед ответкой у неё значатся Де Кетеларе и Распадори. Это как раз те варианты, которые добавляют гибкости между линиями. А в матче, где надо вскрывать оборону и быстро возвращать себе мяч после потерь, такие кадровые утраты бьют по качеству финальных решений.

Но и у Дортмунда не всё гладко, прямо скажем. По данным превью встречи, у гостей в лазарете Эмре Джан и Никлас Зюле, плюс вне игры Филиппо Мане. И если в такой паре ты вынужден собирать оборону из того, что есть, то давление стадиона и поток атак во втором тайме могут стать очень неприятным испытанием.

Отсюда и главный вывод: «Аталанта» почти неизбежно будет создавать моменты дома — ей просто некуда деваться. Она побежит, будет нагнетать, лезть в штрафную, пробовать добивания и стандарты. И при этом почти наверняка оголит зоны под контратаки, где у «Боруссии» уже будет готовый рецепт: быстро доставить мяч вперёд и заставить соперника расплачиваться за риск.

Выбирать чистый исход тут не хочется. Хозяева могут выиграть матч, но проход всё равно останется за Дортмундом. Или наоборот — гости сыграют прагматично и удержат комфорт. А вот ставка, которая лучше всего соответствует логике серии, — голы с обеих сторон. «Аталанта» обязана забивать, а «Боруссия» получит свои шансы почти гарантированно.

Ставка: обе забьют в матче «Аталанта» — «Боруссия» + тотал больше 2.5 мяча за 1.96.