Без Моуринью и против «Реала»: матчи Лиги чемпионов 25 февраля 2026 года

Сегодня, 25 февраля, мы узнаем имена последних участников 1/8 финала Лиги чемпионов, поскольку сегодня — заключительный игровой день стыкового раунда. Следим за матчами «Реал» — «Бенфика», «ПСЖ» — «Монако» и другими.

Прогноз на матч «Реал» — «Бенфика»

В Испании гостям придётся обойтись без Жозе Моуринью на скамейке: он получил дисквалификацию по итогам первого матча. В 2005 году португалец в похожей ситуации проник в раздевалку «Челси» в корзине для грязного белья, чтобы всё же дать установку своей команде. Не удивимся, если старина Жозе снова выдаст что-то подобное. Ведь «Бенфике» нужно нечто особенное: эмоциональный заряд, мотивация, раскованность.

С точки зрения качества футбола переиграть заряженный «Реал» с позиции силы ей будет крайне сложно. Но тут планка тотала сильно задрана. Арбелоа получил четыре мяча от португальцев на общем этапе и неделю назад действовал крайне осмотрительно. Теперь ему тем более некуда спешить. А «Бенфика» прекрасно знает, как опасен «Реал» в контратаках. Значит, тоже будет идти вперёд с оглядкой на собственные ворота.

Прогноз на матч «ПСЖ» — «Монако»

Как же весело было в Монако! Если ответная игра вместит в себя хотя бы две трети от тех событийности, зрелищности и эмоций, нас ждёт славное блюдо. Монегаски снова дали бой французскому гегемону. К чести парижан, после такого они выбрались из эмоциональной ямы. К перерыву сравняли счёт, а в начале второго тайма Александр Головин получил прямую красную карточку.

«Монако» при всех своих минусах здорово умеет две вещи: действовать от соперника и прессинговать. В чемпионате Франции приходится часто играть от себя, а с этим большие проблемы. Зато на фоне «ПСЖ» рисунок игры оказывается крайне удобным. Вероятно, от фирменного футбола Луис Энрике не откажется, однако сделает контроль более стерильным. Что означает меньшее количество переходных фаз и моментов. Значит, голов ожидается не так много.

Прогноз на матч «Аталанта» — «Боруссия» Дортмунд

Положение «Аталанты» предельно простое и оттого неприятное. В Дортмунде итальянцы получили 0:2, а могли уехать хотя бы с голом надежды. «Боруссия» реализовала почти всё, что создала. И теперь бергамаскам нужно выкладываться на максимум с первой секунды. Вот только любой ранний перекос в атаку здесь опаснее обычного. «Боруссия» в первом матче показала, что ей необязательно владеть мячом, чтобы быть смертельно эффективной.

«Аталанта» почти неизбежно будет создавать моменты дома — ей просто некуда деваться. Она побежит, будет нагнетать, лезть в штрафную, пробовать добивания и стандарты. И при этом почти наверняка оголит зоны под контратаки, где у «Боруссии» уже будет готовый рецепт: быстро доставить мяч вперёд и заставить соперника расплачиваться за риск. Что мы тогда увидим? Голы в обе стороны, да ещё и суммарно больше двух.

Прогноз на матч «Ювентус» — «Галатасарай»

В первом матче «Ювентус» получил 2:5, и теперь в Турине нужно не просто побеждать, а устраивать погоню. Выиграть минимум в три мяча, чтобы хотя бы дотянуть до дополнительного времени. А значит, осторожный сценарий здесь умирает ещё до стартового свистка. «Галатасарай» же приезжает в Турин с самым удобным преимуществом: можно не рваться в атаку, но и прятаться не нужно. В Стамбуле турки показали, что хорошо создают моменты.

Сам «Ювентус» почти наверняка начнёт мощно — давление, высокий отбор, попытка забить быстрый гол. Однако чем дольше его не будет, тем больше нервов и тем выше риск оголить тылы. Туринцы дома обязаны забивать, иначе камбэка просто не случится. Мы бы остановились на успехе команды Лучано Спаллетти до перерыва. Дело ещё и в том, что в первой встрече в Турции итальянская команда тоже завершила первый тайм с преимуществом.

Экспресс на матчи Лиги чемпионов 25 февраля 2026 года

Общий коэффициент: 2.05 х 1.70 х 1.96 х 1.93 = 13.1.