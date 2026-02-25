КХЛ: ЦСКА после отменённого из-за БПЛА матча, а «Лада» не ровня «Ак Барсу»

Регулярный чемпионат Континентальной хоккейной лиги мчится на всех парусах к своему завершению. Сегодня, 25 февраля, следим за матчами ЦСКА — «Нефтехимик» и «Ак Барс» — «Лада».

Прогноз на матч ЦСКА — «Нефтехимик»

Фонбет Чемпионат КХЛ Фонбет Чемпионат КХЛ 25 февраля 2026, среда. 19:30 МСК ЦСКА Москва Не начался Нефтехимик Нижнекамск Кто победит в основное время? П1 X П2

Плотность на Западе бешеная, армейцы с 70 очками держатся в зоне плей-офф и даже претендуют на топ-4! Однако любой лишний промах — и возможный посев становится ощутимо хуже. У «Нефтехимика» на Востоке всё тоже не в режиме прогулки: 63 очка — это хорошо, топ-5, но отнюдь не гарантия спокойной концовки.

Главный вопрос не в том, кто будет больше владеть шайбой (это почти наверняка будут хозяева), а в том, сможет ли «Нефтехимик» снова стянуть матч к «низовому» сценарию. Последние результаты гостей — 1:0 с «Сибирью», 2:0 со «Спартаком». Ставка на терпение и один-два эпизода, которые принесли очки.

ЦСКА сейчас сам максимально прагматичен и не будет разбрасываться ресурсами. Матч в Сочи накануне был остановлен после первого периода и затем отменён из-за угрозы атаки БПЛА. С одной стороны, это сбивает с привычного ритма, с другой — армейцы не сожгли лишние 40 минут и могут подойти к домашней игре чуть свежее.

Плюс последняя очная встреча в ноябре осталась за «Нефтехимиком» (3:2), так что мотивация у хозяев будет максимальной. Ждём сценарий, при котором ЦСКА рано или поздно продавит гостей и доведёт матч до спокойной победы, не превращая всё в шоу.

Прогноз на матч «Ак Барс» — «Лада»

Фонбет Чемпионат КХЛ Фонбет Чемпионат КХЛ 25 февраля 2026, среда. 19:30 МСК Ак Барс Казань Не начался Лада Тольятти Кто победит в основное время? П1 X П2

Ещё осенью стало понятно, что тольяттинцы снова пролетят мимо плей-офф. Расторжения контрактов с игроками и смена тренера ни на что не повлияли. Предел амбиций — возня с «Сочи» за право не оказаться худшими в Западной конференции. Причём шансы южан выглядят солиднее. Такие дела. Собственно, быт «Лады» устоялся чуть ли не с первых дней сезона: серии поражений, внутри которых иногда попадаются разовые победы.

Исключение ровно одно: во второй половине января тольяттинцы внезапно закрыли домашнюю серию тремя победами во встречах с «Сочи», «Барысом» и московским «Динамо». Разумеется, «Ак Барс» идёт явным фаворитом, тем более на своём льду. Другое дело, что подопечные Анвара Гатиятулина перед паузой на Матч звёзд проиграли четыре матча из пяти, а следом получили рваный календарь.

Вот и сейчас казанцы не выходили на лёд с 21 февраля, когда гостили у «Торпедо». Есть подозрение, что лучший хоккей они не покажут, хотя аутсайдеру наверняка хватит и этого. В конце концов, до осеннего поражения в овертайме «Ак Барс» неизменно укладывал «Ладу» на своём льду в основное время после её возвращения в КХЛ. Так что сомневаться в победе хозяев не станем. Скорее всего, с разницей в пару-тройку шайб.

Экспресс на матчи КХЛ 25 февраля 2026 года

Ставка 1: ЦСКА обыграет «Нефтехимик» за 1.65.

ЦСКА обыграет «Нефтехимик» за 1.65. Ставка 2: победа «Ак Барса» с форой (-1.5) за 1.88.

Общий коэффициент: 1.65 х 1.88 = 3.10.