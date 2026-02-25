«Црвена Звезда» — «Лилль». Станкович и Тикнизян готовы к сенсации

26 февраля состоится ответный матч стыкового раунда Лиги Европы «Црвена Звезда» — «Лилль». Игра пройдёт на стадионе «Райко Митич» в Белграде. Стартовый свисток запланирован на 20:45 мск.

Первый матч во Франции завершился неожиданно. «Црвена Звезда» выиграла 1:0, единственный гол на 45+1-й минуте забил защитник Франклин Тебо Ученна. Смогут ли подопечные Деяна Станковича сохранить задел и выйти в 1/8 финала?

Коэффициенты на матч «Црвена Звезда» — «Лилль» 26 февраля 2026 года

Букмекеры не могут определить явного фаворита, но небольшое преимущество — у гостей. Поставить на победу «Црвены Звезды» можно с коэффициентом 2.75, ничья идёт за 3.50, а победа «Лилля» — за 2.55.

При этом рынок ждёт достаточно осторожный, но результативный матч. Тотал меньше 2.5 мяча доступен примерно за 1.98, а тотал больше 2.5 мяча — за 1.88. На «обе забьют» дают около 1.65.

Прогноз на ответный матч Лиги Европы «Црвена Звезда» — «Лилль»

У «Црвены Звезды» идеальная позиция для игры по счёту. Дома можно не гнаться за мячом, а терпеть, ломать темп и ждать момент, когда соперник начнёт нервничать. Тем более что и на общем этапе белградцы уже обыгрывали «Лилль» – тоже 1:0. Так что это не разовая вспышка, а тенденция.

Станкович в таких историях чувствует себя как рыба в воде: ему не нужно устраивать шоу, ему нужны контроль эмоций и дисциплина в ключевых зонах. Он вернулся в клуб в декабре и получил как раз тот сценарий, при котором решает не красивыми словами, а управлением рисками.

К тому же у хозяев есть важный «инструмент» под такой футбол — Наир Тикнизян. На фланге он даёт и объём без мяча, и первый шаг в контратаку. Можно глубоко сесть, однако при перехвате всё равно быстро выскочить вперёд. И это не абстракция, ведь экс-представитель РПЛ играл против «Лилля» в обеих встречах.

«Догам» же придётся делать то, что они не слишком любят. А именно лезть вперёд с первых минут и при этом не раскрываться лишний раз под гул трибун. Да, статус и уровень состава выше, но в последних встречах минимум голов. Тут ещё и кадровые потери — в превью отмечены, например, Сахрауи и Мёнье.

Отсюда и главный риск для гостей: один пропущенный мяч практически убивает интригу. Если «Црвена Звезда» забивает первой, «Лиллю» нужно уже два. Белград при таких вводных сразу превратится для французов в ловушку, каждая потеря мяча будет восприниматься крайне болезненно и нервировать. Делу это, конечно же, не поможет.

Пожалуй, логичнее всего заиграть не исход, а ставку на тотал. «Црвена Звезда» не обязана раскрываться, «Лилль» же будет давить, но осторожно, потому что пропускать никак нельзя. Здесь очень легко получить матч из серии 0:0/1:0/1:1 — без фейерверков, зато с постоянным напряжением.

Ставка: тотал меньше 2.5 мяча в матче «Црвена Звезда» — «Лилль» за 1.98.