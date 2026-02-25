«Сельта» — ПАОК. Оздоев покидает Лигу Европы

26 февраля состоится ответный матч стыкового раунда Лиги Европы «Сельта» — ПАОК. Игра пройдёт на стадионе «Абанка Балаидос» в Виго. Стартовый свисток запланирован на 23:00 мск.

Коэффициенты на матч Лиги Европы «Сельта» — ПАОК 26 февраля 2026 года

Букмекеры отдают предпочтение хозяевам. Сделать ставку на победу «Сельты» предлагается с коэффициентом 1.87. Победа ПАОКа оценивается коэффициентом 4.42. Ничейный исход можно найти в линии за 3.63.

При этом аналитики не уверены в высокой результативности. Тотал меньше 2.5 мяча доступен в букмекерских конторах с коэффициентом 1.81, а тотал больше 2.5 мяча — с коэффициентом 2.06. Если забьют обе команды, сыграет коэффициент 1.88.

Прогноз на матч Лиги Европы «Сельта» — ПАОК

В Салониках греческий клуб потерпел поражение со счётом 1:2. И, откровенно говоря, ещё легко отделался. «Сельта» не форсировала события, с удовольствием отдала территорию и взяла своё конкретикой. Забила два мяча в первом тайме, могла спокойно решать судьбу противостояния. Однако реализации не хватило, а в концовке ПАОК один мяч отквитал.

Подопечные Рэзвана Луческу имели заметное преимущество по владению мячом, но с трудом представляли, что с ним делать. Заметно даже по базовой статистике: при 57% владения нанесли меньше ударов (6:10), реже попадали в створ (2:9) и сообразили всего три угловых. Грубо говоря, даже полноценного давления не обеспечили. В основном — перекат мяча вдалеке от чужих ворот.

Теперь в Испании придётся побеждать на заказ. Верится с трудом: с чего вдруг оборона «Сельты» оказалась непреодолимой на выезде, но выдаст пропуск-вездеход при родной публике? Между прочим, в Виго команды в нынешнем сезоне уже встречались. Дело было на общем этапе в начале октября. Ничего хорошего из этого для греков не вышло.

Они даже открыли счёт, но уже к середине второго тайма проигрывали со счётом 1:3. Так в итоге и закончили. Тогда испанцы тоже оказались к четвёртому мячу заметно ближе, чем греки — ко второму. Неудивительно, что букмекеры дают на проход ПАОКа в следующий раунд около 15%, хотя счёт первого матча страшным не выглядит.

Клуб из Виго последний месяц провёл бледно. В Ла Лиге выдал серию из четырёх матчей без побед, хотя назвать уровень оппозиции пугающим нельзя. «Реал Сосьедад» (1:3), «Хетафе» (0:0), «Осасуна» (1:2) и «Эспаньол» (2:2) — довольствоваться двумя очками при таком календаре претенденту на еврокубки неприлично.

Другое дело, что две очные встречи исчерпывающе продемонстрировали разницу. ПАОК заметно уступает в классе, без везения зацепиться не сможет. Пожалуй, заиграем тотал больше 2.5 гола за 2.06. Логика простая: греки в принципе отличаются добротной результативностью в еврокубках, а терять им нечего. Придётся лезть и рисковать. «Сельта» же хороша на пространстве, да и в родных стенах едва ли станет отбывать номер. 3:1 и 2:1 команды уже выдавали. Чего-то подобного ждём и теперь.

Ставка: тотал больше 2.5 гола за 2.06.