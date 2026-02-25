«Салават Юлаев» — «Трактор». День вратаря в Уфе

26 февраля в Уфе «Салават Юлаев» примет «Трактор». Стартовое вбрасывание запланировано на 17:00 мск. Это четвёртая очная встреча команд в регулярном сезоне Континентальной хоккейной лиги.

Коэффициенты на матч КХЛ «Салават Юлаев» — «Трактор» 26 февраля 2026 года

Букмекеры в своих прогнозах считают фаворитами хозяев. Сделать ставку на победу «Салавата Юлаева» в основное время предлагается с коэффициентом 2.14, в то время как победа «Трактора» оценивается в 2.90. Ничья и овертайм идут за 4.30.

Вместе с тем аналитики не ждут высокой результативности. Тотал меньше 5.5 гола доступен с коэффициентом 1.83, а тотал больше 5.5 гола — с коэффициентом 2.04. Гол на первой минуте идёт за 11.5.

Прогноз на матч КХЛ «Салават Юлаев» — «Трактор» (26.02.2026)

Фонбет Чемпионат КХЛ Фонбет Чемпионат КХЛ 26 февраля 2026, четверг. 17:00 МСК Салават Юлаев Уфа Не начался Трактор Челябинск Кто победит в основное время? П1 X П2

Заключительная очная встреча соперников в регулярном чемпионате. Волею календаря свидания получаются спаренными: две игры за короткий срок. В середине октября обменялись домашними победами — 2:1 в Челябинске, 3:2 в Уфе. В конце февраля пришло время снова померяться силами: неделю назад выясняли отношения на Урале, теперь завершат сезонную серию в Башкортостане.

Постепенно количество интриг снижается, вопросов становится всё меньше и меньше. Гонка за пятым местом в Восточной конференции — один из главных сюжетов. «Салават Юлаев», «Нефтехимик» и «Трактор» идут плотной группой. Ниже вряд ли опустятся — «Сибирь» отстаёт, сыграв больше матчей. А вот идущий четвёртым «Автомобилист» вполне можно достать.

Мотивация понятная. Тройка сильнейших на Востоке определена, сомнений не вызывает. Тот же «Автомобилист» куда более уязвим. Попасть именно на него в первом раунде Кубка Гагарина было бы приятно, шансы пройти в следующую стадию повысятся. На таком фоне возможность взять два очка и тормознуть прямого конкурента вдвойне ценна.

Сразу заметим, что челябинцы на выезде не впечатляют. В основное время выигрывают редко, зато пропускают аж по три шайбы за раз. Собственно, ко второй половине зимы команда набрала мощный ход. Проигрывала как раз в гостях, причём серьёзным соперникам и в упорной борьбе: «Авангарду», «Металлургу».

«Салават Юлаев» прекрасно вписывается в этот ряд. Перед нами совсем не тот коллектив, что на старте сезона располагался вне зоны плей-офф и едва сводил концы с концами. На стыке января и февраля уфимцы выдали сумасшедшую победную серию, благодаря которой и запрыгнули на пятую строчку на Востоке. Что особенно важно — постоянно демонстрировали характер, забирая близкие встречи.

Практически все победы упорные, с разницей в одну-две шайбы. Минское «Динамо», «Ак Барс» и «Металлург» забороли за пределами основного времени, мало пропускали. Итоговая победы Уфы за 1.70 на таком фоне смотрится нормально. Мы же предпочтём тотал меньше 5.5 гола за 1.83. Прямые конкуренты, реальная турнирная мотивация, ставка на надёжность. Вероятно, больше четырёх-пяти шайб тут не случится.

Ставка: тотал меньше 5.5 гола за 1.83.