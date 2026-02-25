«Спартак» — «Адмирал». Георгиев не вспотеет

26 февраля в Москве «Спартак» примет «Адмирал». Стартовое вбрасывание запланировано на 19:30 мск. Это вторая очная встреча команд в регулярном сезоне Континентальной хоккейной лиги.

Коэффициенты на матч КХЛ «Спартак» — «Адмирал» 26 февраля 2026 года

Букмекеры в своих прогнозах считают фаворитами хозяев. Сделать ставку на победу «Спартака» в основное время предлагается с коэффициентом 1.44, в то время как победа «Адмирала» оценивается в 6.20. Ничья и овертайм идут за 5.50.

Вместе с тем аналитики ждут высокой результативности. Тотал меньше 5.5 гола доступен с коэффициентом 2.05, а тотал больше 5.5 гола — с коэффициентом 1.82. Гол на первой минуте идёт за 10.5.

Прогноз на матч КХЛ «Спартак» — «Адмирал» (26.02.2026)

Фонбет Чемпионат КХЛ 26 февраля 2026, четверг. 19:30 МСК Спартак Москва Адмирал Владивосток

Отличный шанс для красно-белых забрать дежурные два очка. «Адмирал» до резкой отставки Леонида Тамбиева уступал себе образца предыдущих сезонов и находился вне зоны плей-офф, но оставался в борьбе. Какой-никакой уровень держал, кубковую восьмёрку не отпускал. Разумеется, тренера увольняли из лучших побуждений, ради прогресса и мира во всём мире. На деле получилось иначе.

Клуб из Владивостока моментально принял упор лёжа, да так в нём и остался. Проигрывал много и со вкусом, побеждая строго по одному-два раза за месяц. Скромная ложка мёда в бочке дальневосточного дёгтя — почти все неудачи получились близкими, с разницей в одну-две шайбы. Боролись, цеплялись, оставались с пустыми руками.

В общем, о попадании в Кубок Гагарина забыли почти сразу, а в феврале стало понятно, что даже обойти «Барыс» едва ли удастся. Значит, последняя строчка в Восточной конференции. Уровень амбиций — заочная борьба с «Ладой» и «Сочи» за право не оказаться худшей командой лиги. Честно говоря, не впечатляет.

«Спартак» на исходе января встрепенулся, выдал отрезок из пяти побед в шести играх. Пару раз досталось прямым конкурентам из СКА, на десерт красно-белые разгромили в Череповце «Северсталь». Особенно впечатлительным могло показаться, что москвичи вернулись. Увы, дальше соперники пошли другие. Вместе с ними пришли и поражения.

Болельщики «Адмирала» наверняка узнают сюжет: близок локоток, да не укусишь. 1:3 в Ярославле с голом в пустые ворота, 2:3 в дерби с «Динамо», 0:2 от ЦСКА. В общем, подопечные Алексея Жамнова сохраняют нестабильность, остаток регулярного чемпионата проведут в борьбе со СКА и «Динамо» за шестое место на Западе.

Тем важнее исправно забирать своё в матчах с аутсайдерами. Особенно в родных стенах. В трёх из четырёх последних домашних встреч с «Адмиралом» красно-белые побеждали в основное время, пропуская по одной шайбе. Лезть в форы не рискнём, памятуя о любви гостей к близким поражениям. А вот ИТМ 2 голов «Адмирала» за 1.71 смотрится хорошо.

Ставка: ИТМ 2 голов «Адмирала» за 1.71.