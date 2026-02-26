Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Реклама 18+
ООО «ПМБК», ИНН 7729607406
erid: 2Ranyms2Ain
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Рейтинг букмекеров Теперь вы знаете
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Ставки Статьи

Салават Юлаев — Трактор: прогноз на матч 26 февраля 2026 года, где смотреть бесплатно, какой канал, счёт, голы, прямой эфир

КХЛ: «Салават Юлаев» — «Трактор» и скучающий Георгиев в «Спартаке»
Алексей Серяков
Экспресс на матчи КХЛ 26 февраля 2026 года
Комментарии
Экспресс на матчи 26 февраля 2026 года.

Регулярный чемпионат Континентальной хоккейной лиги уже на финишной прямой. Сегодня, 26 февраля, следим за матчами «Салават Юлаев» — «Трактор» и «Спартак» — «Адмирал».

Прогноз на матч «Салават Юлаев» — «Трактор»

Фонбет Чемпионат КХЛ
26 февраля 2026, четверг. 17:00 МСК
Салават Юлаев
Уфа
Не начался
Трактор
Челябинск
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

Заключительная очная встреча соперников в регулярном чемпионате. Волею календаря свидания получаются спаренными: две игры за короткий срок. В середине октября обменялись домашними победами — 2:1 в Челябинске, 3:2 в Уфе. В конце февраля пришло время снова померяться силами: неделю назад выясняли отношения на Урале, теперь завершат сезонную серию в Башкортостане.

Мотивация понятная. Тройка сильнейших на Востоке определена, сомнений не вызывает. Тот же «Автомобилист» куда более уязвим. Попасть именно на него в первом раунде Кубка Гагарина было бы приятно, шансы пройти в следующую стадию повысятся. На таком фоне возможность взять два очка и тормознуть прямого конкурента вдвойне ценна. Идёт борьба за пятое место.

Сразу заметим, что челябинцы на выезде не впечатляют. А «Салават Юлаев» на стыке января и февраля выдал сумасшедшую победную серию, благодаря которой и запрыгнул в топ. Итоговая победы Уфы за 1.70 на таком фоне смотрится нормально. Мы же предпочтём тотал меньше 5.5 гола за 1.83. Прямые конкуренты, реальная турнирная мотивация, ставка на надёжность. Думается, больше четырёх-пяти шайб тут не случится.

Прогноз на матч «Спартак» — «Адмирал»

Фонбет Чемпионат КХЛ
26 февраля 2026, четверг. 19:30 МСК
Спартак
Москва
Не начался
Адмирал
Владивосток
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

Отличный шанс для красно-белых забрать дежурные два очка. «Адмирал» до резкой отставки Леонида Тамбиева уступал себе образцов предыдущих сезонов и находился вне зоны плей-офф, но оставался в борьбе. После отставки моментально принял упор лёжа, да так в нём и остался. Проигрывал много и со вкусом, побеждая строго по одному-два раза за месяц. В общем, о попадании в Кубок Гагарина забыли почти сразу.

«Спартак» на исходе января встрепенулся, выдал отрезок из пяти побед за шесть игр. Пару раз досталось прямым конкурентам из СКА, на десерт разгромили в Череповце «Северсталь». Особенно впечатлительным могло показаться, что москвичи вернулись. Увы, дальше соперники пошли другие. Вместе с ними пришли и поражения.

Тем важнее исправно забирать своё в матчах с аутсайдерами. Особенно в родных стенах. В трёх из четырёх последних домашних встречах с «Адмиралом» красно-белые побеждали в основное время, пропуская по одной шайбе. Лезть в форы не рискнём, памятуя о любви гостей к близким поражениям. А вот ИТМ 2 голов «Адмирала» за 1.71 смотрятся хорошо.

Экспресс на матчи КХЛ 26 февраля 2026 года

  • Ставка 1: тотал меньше 5.5 гола в матче «Салават Юлаев» — «Трактор» за 1.83.
  • Ставка 2: ИТМ 2 голов «Адмирала» в матче со «Спартаком» за 1.71.

Общий коэффициент: 1.83 х 1.71 = 3.12.

Комментарии
Новости. Ставки
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android