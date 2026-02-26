КХЛ: «Салават Юлаев» — «Трактор» и скучающий Георгиев в «Спартаке»

Регулярный чемпионат Континентальной хоккейной лиги уже на финишной прямой. Сегодня, 26 февраля, следим за матчами «Салават Юлаев» — «Трактор» и «Спартак» — «Адмирал».

Прогноз на матч «Салават Юлаев» — «Трактор»

Фонбет Чемпионат КХЛ 26 февраля 2026, четверг. 17:00 МСК Салават Юлаев Уфа Трактор Челябинск

Заключительная очная встреча соперников в регулярном чемпионате. Волею календаря свидания получаются спаренными: две игры за короткий срок. В середине октября обменялись домашними победами — 2:1 в Челябинске, 3:2 в Уфе. В конце февраля пришло время снова померяться силами: неделю назад выясняли отношения на Урале, теперь завершат сезонную серию в Башкортостане.

Мотивация понятная. Тройка сильнейших на Востоке определена, сомнений не вызывает. Тот же «Автомобилист» куда более уязвим. Попасть именно на него в первом раунде Кубка Гагарина было бы приятно, шансы пройти в следующую стадию повысятся. На таком фоне возможность взять два очка и тормознуть прямого конкурента вдвойне ценна. Идёт борьба за пятое место.

Сразу заметим, что челябинцы на выезде не впечатляют. А «Салават Юлаев» на стыке января и февраля выдал сумасшедшую победную серию, благодаря которой и запрыгнул в топ. Итоговая победы Уфы за 1.70 на таком фоне смотрится нормально. Мы же предпочтём тотал меньше 5.5 гола за 1.83. Прямые конкуренты, реальная турнирная мотивация, ставка на надёжность. Думается, больше четырёх-пяти шайб тут не случится.

Прогноз на матч «Спартак» — «Адмирал»

Фонбет Чемпионат КХЛ 26 февраля 2026, четверг. 19:30 МСК Спартак Москва Адмирал Владивосток

Отличный шанс для красно-белых забрать дежурные два очка. «Адмирал» до резкой отставки Леонида Тамбиева уступал себе образцов предыдущих сезонов и находился вне зоны плей-офф, но оставался в борьбе. После отставки моментально принял упор лёжа, да так в нём и остался. Проигрывал много и со вкусом, побеждая строго по одному-два раза за месяц. В общем, о попадании в Кубок Гагарина забыли почти сразу.

«Спартак» на исходе января встрепенулся, выдал отрезок из пяти побед за шесть игр. Пару раз досталось прямым конкурентам из СКА, на десерт разгромили в Череповце «Северсталь». Особенно впечатлительным могло показаться, что москвичи вернулись. Увы, дальше соперники пошли другие. Вместе с ними пришли и поражения.

Тем важнее исправно забирать своё в матчах с аутсайдерами. Особенно в родных стенах. В трёх из четырёх последних домашних встречах с «Адмиралом» красно-белые побеждали в основное время, пропуская по одной шайбе. Лезть в форы не рискнём, памятуя о любви гостей к близким поражениям. А вот ИТМ 2 голов «Адмирала» за 1.71 смотрятся хорошо.

Экспресс на матчи КХЛ 26 февраля 2026 года

Ставка 1: тотал меньше 5.5 гола в матче «Салават Юлаев» — «Трактор» за 1.83.

тотал меньше 5.5 гола в матче «Салават Юлаев» — «Трактор» за 1.83. Ставка 2: ИТМ 2 голов «Адмирала» в матче со «Спартаком» за 1.71.

Общий коэффициент: 1.83 х 1.71 = 3.12.