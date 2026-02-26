Экспресс на матчи Лиги Европы 26 февраля 2026 года

С Лигой чемпионов разобрались, пришло время понять, кто же выйдет в 1/8 финала Лиги Европы. Сегодня, 26 февраля, уделим внимание ответным матчам «Сельта» — ПАОК и «Црвена Звезда» — «Лилль».

Прогноз на матч «Сельта» — ПАОК

В Салониках греческий клуб потерпел поражение со счётом 1:2. И, откровенно говоря, ещё легко отделался. «Сельта» не форсировала события, с удовольствием отдала территорию и взяла своё конкретикой. Забила два мяча в первом тайме, могла спокойно решать судьбу противостояния. Однако реализации не хватило, а в концовке ПАОК один мяч отквитал.

Теперь в Испании придётся побеждать на заказ. Верится с трудом: с чего вдруг оборона «Сельты» оказалась непреодолимой на выезде, но выдаст пропуск-вездеход при родной публике? Между прочим, в Виго стороны в нынешнем сезоне уже встречались. Дело было на общем этапе в начале октября. Ничего хорошего из этого для греков не вышло.

Другое дело, что две очные встречи исчерпывающе продемонстрировали разницу. ПАОК заметно уступает в классе, без везения зацепиться не сможет. Пожалуй, заиграем тотал больше 2.5 гола за 2.06. Логика простая: ПАОК в принципе отличается добротной результативностью в еврокубках, а терять ему нечего. Придётся лезть и рисковать. «Сельта» же хороша на пространстве, да и в родных стенах едва ли станет отбывать номер. 3:1 и 2:1 команды уже выдавали. Чего-то подобного ждём и теперь.

Прогноз на матч «Црвена Звезда» — «Лилль»

У «Црвены Звезды» идеальная позиция для игры по счёту. Дома можно не гнаться за мячом, а терпеть, ломать темп и ждать момент, когда соперник начнёт нервничать. Тем более что и на общем этапе белградцы уже обыгрывали «Лилль» с теми же 1:0. Так что это не разовая вспышка, а тенденция.

«Лиллю» же придётся делать то, что он не слишком любит. А именно лезть вперёд с первых минут и при этом не раскрываться лишний раз под гулом трибун «Райко Митича». Да, статус и качество состава выше, но в последних результатах минимум голов. А тут ещё и кадровые потери — в превью отмечены, например, Сахрауи и Мёнье.

Пожалуй, логичнее всего заиграть не исход, а ставку на тотал. «Црвена Звезда» не обязана раскрываться, а «Лилль» будет давить, но осторожно, потому что пропустить ему никак нельзя. Здесь очень легко получить матч из серии 0:0/1:0/1:1 — без фейерверков, но с постоянным напряжением.

Экспресс на матчи Лиги Европы 26 февраля 2026 года

Ставка 1: тотал больше 2.5 гола в матче «Сельта» — ПАОК за 2.06.

тотал больше 2.5 гола в матче «Сельта» — ПАОК за 2.06. Ставка 2: тотал меньше 2.5 мяча в матче «Црвена Звезда» — «Лилль» за 1.98.

Общий коэффициент: 2.06 х 1.98 = 4.07.