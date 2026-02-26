Матч недели в РПЛ: «Балтика» устроит «Зениту» жаркие проводы зимы

27 февраля пройдёт матч 19-го тура чемпионата России по футболу «Зенит» — «Балтика». Игра пройдёт на стадионе «Газпром Арена» в Санкт-Петербурге. Стартовый свисток запланирован на 19:30 мск.

Что думают букмекеры о матче чемпионата России

Букмекеры считают фаворитами хозяев. Сделать ставку на победу «Зенита» предлагается с коэффициентом 1.50, а победа «Балтики» оценивается коэффициентом 7.80. Ничейный исход можно найти в линии за 4.12.

При этом аналитики не уверены в высокой результативности. Тотал меньше 2.5 мяча доступен в букмекерских конторах с коэффициентом 1.65, а тотал больше 2.5 мяча — с коэффициентом 2.30. Если забьют обе команды, сыграет коэффициент 2.48.

Как дела у «Зенита»

Неоднозначно. С одной стороны, первую часть сезона завершили здорово, едва не вернувшись на первое место. В семи заключительных турах 2025 года набрали 19 очков из 21 возможного, допустив осечку только в Самаре. На этом отрезке пропустили лишь два мяча. Ушли на паузу с отставанием в одно очко от «Краснодара».

С другой стороны, зимние сборы прошли не лучшим образом. Проблемы в атаке не решены. Громкие новички подъехали поздно и не успели влиться, тот же Джон Джон вовсе улетал в Бразилию. Неудивительно, что на Зимнем Кубке РПЛ заняли последнее место, набрав всего четыре очка. Кое-как обыграли «Динамо», разгромно уступили «Краснодару», по пенальти проиграли ЦСКА.

В каком состоянии «Балтика»

Главное открытие осенней части сезона за 18 туров потерпело всего одно поражение, на последних минутах пропустив в гостях у ЦСКА (0:1). Ничьих, ясное дело, много, зато в обороне полнейший порядок. Как и планировали в Калининграде, в зимнее трансферное окно команду растащить не позволили. Владислав Саусь отправился в «Спартак», отдали игрока ротации Сергея Пряхина и Абу-Саида Эльдарушева, который в принципе не пробился в основной состав.

Зимние сборы в Турции частично получились скомканными из-за погоды: ливни внесли коррективы, доходило до переноса контрольного матча. Впрочем, Андрей Талалаев пару недель назад сказал прямо: за 13 лет работы ни одна из его команд не была готова так, как нынешняя. Сомневающиеся в словах тренера в нынешнем сезоне исправно оказывались не у дел.

Прогноз на матч РПЛ «Зенит» — «Балтика» 27 февраля 2026 года

Не то чтобы результаты контрольных матчей и Зимнего Кубка РПЛ имеют особое значение, но ничего лучше для попыток понять состояние соперников у нас нет. Только факты: «Зенит» пересобрал группу атаки, при этом Дуран приехал довольно поздно, Джон Джон уезжал в Бразилию по личным причинам, а Александр Соболев — это Александр Соболев.

В «Балтике» очень довольны состоянием футболистов и результатами зимних сборов, а физическая подготовка и знание маневра — ключевые причины успеха коллектива. Пропускают калининградцы мало, в первом круге на своём поле сыграли с «Зенитом» вничью (0:0).

Разумеется, подопечные Сергея Семака фавориты, но коэффициент в районе 1.50 выглядит сомнительно. Если оценивать не статус клубов, а их реальную готовность, возникает ощущение, что линия должна быть ровнее. Потому будем играть от обратного. Брать ли Х2 за 2.75 — дело вкуса, а вот победа «Балтики» с форой (+1) за 2.03 и ИТМ 1.5 мяча «Зенита» за 2.00 смотрятся хорошо. Хозяева вполне способны выиграть, но с горем пополам, за счёт надёжности обороны.

Ставка: ИТМ 1.5 мяча «Зенита» за 2.00.