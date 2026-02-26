«Вулверхэмптон» — «Астон Вилла». Унаи Эмери не знает пощады

27 февраля состоится матч 28-го тура чемпионата Англии по футболу «Вулверхэмптон» — «Астон Вилла». Игра пройдёт на стадионе «Молине» в Вулверхэмптоне. Стартовый свисток запланирован на 23:00 мск.

Коэффициенты на матч АПЛ «Вулверхэмптон» — «Астон Вилла» 27 февраля 2026 года

Букмекеры отдают предпочтение гостям. Сделать ставку на победу «Астон Виллы» предлагается с коэффициентом 1.89. Победа «Вулверхэмптона» оценивается коэффициентом 4.05. Ничейный исход можно найти в линии за 3.82.

При этом аналитики уверены в высокой результативности. Тотал меньше 2.5 мяча доступен в букмекерских конторах с коэффициентом 2.07, а тотал больше 2.5 мяча — с коэффициентом 1.80. Если забьют обе команды, сыграет коэффициент 1.69.

Прогноз на матч чемпионата Англии «Вулверхэмптон» — «Астон Вилла»

Представители противоположных полюсов турнирной таблицы чемпионата Англии сойдутся в Вулверхэмптоне. Говорить о разнице амбиций соперников даже как-то неловко. Хотя бы потому, что реальные амбиции имеет только один из них. С другим, к сожалению, всё уже понятно. Причём довольно давно.

«Вулверхэмптон» как начал проигрывать с самого первого тура, так и не смог остановиться. Бардак в руководстве, тренерская чехарда, слабые результаты. В какой-то момент команда просто перестала верить в себя и бросила вёсла, смирившись с незавидной участью. Короткий всплеск в начале января позволил избежать разговоров о статусе худшего коллектива в истории АПЛ. Не более.

Справедливости ради, почти все поражения в последнее время случаются с разницей в один-два мяча. Получается что-то вроде джентльменской договорённости: соперники посильнее забирают дежурные три очка, но позволяют безнадёжному аутсайдеру сохранить лицо. Шансы на спасение давно потеряны, до 17-й строчки полторы дюжины очков.

«Астон Вилла» пытается отдышаться после удивительной победной серии, случившейся в ноябре и декабре. Она позволила даже в какой-то момент включиться в чемпионскую гонку. Хотя, разумеется, нехватка ресурсов и короткая скамейка всё же перевесили. За спуртом последовал откат: слишком много сил и энергии оказалось потрачено.

Результативность резко упала, пошли ничьи и поражения. Ладно бы только с грандами, но ведь очки теряли, например, с кризисным «Кристал Пэлас», а также крепкими середняками в духе «Эвертона», «Брентфорда» и «Борнмута». «Арсенал» и «Манчестер Сити» спадом воспользовались, создав задел. Теперь надо смотреть назад: «МЮ», «Челси» и «Ливерпуль» потихоньку приближаются.

Собственно, в следующем туре подопечным Унаи Эмери предстоит сразиться как раз с «Челси». На таком фоне терять очки с худшим клубом АПЛ просто неприлично. Так ведь можно и без Лиги чемпионов остаться. В первом круге бирмингемцы ограничились дежурными 1:0. Чего-то подобного ждём и на этот раз. Фирменная победа «Астон Виллы» с разницей в один-два мяча. Скорее всего, всухую.

Ставка: «Астон Вилла» победит за 1.89.