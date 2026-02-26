Матч недели в КХЛ: две лучшие команды Востока прощаются с февралём

«Авангард» и «Металлург» сойдутся в шестой раз за сезон.

27 февраля пройдёт матч регулярного чемпионата КХЛ «Авангард» — «Металлург». Игра пройдёт на льду «Джи-Драйв-Арены» в Омске. Стартовое вбрасывание запланировано на 16:30 мск.

Фонбет Чемпионат КХЛ Фонбет Чемпионат КХЛ 27 февраля 2026, пятница. 16:30 МСК Авангард Омск Не начался Металлург Мг Магнитогорск Кто победит в основное время? П1 X П2

Что думают букмекеры о матче КХЛ

Букмекеры не могут выделить сильнейшего. Сделать ставку на победу «Металлурга» предлагается с коэффициентом 2.46, а победа «Авангарда» оценивается коэффициентом 2.68. Ничейный исход можно найти в линии за 3.95.

При этом аналитики не уверены в высокой результативности. Тотал меньше 5.5 гола доступен в букмекерских конторах с коэффициентом 1.87, а тотал больше 5.5 гола — с коэффициентом 1.97. Гол в первые 10 минут матча идёт за 1.75.

Как дела у «Авангарда»

Великолепно. Омичи долгое время находились в прослойке между явным лидером и отстающими. «Металлург» с самого начала сезона ушёл вперёд, а остальные темп не потянули. В результате подопечные Ги Буше на пару с «Ак Барсом» толкались за второе-третье места в турнирной таблице Востока: то одни окажутся чуть выше, то другие.

После середины зимы казанцы стали чаще допускать осечки, а «Авангард», напротив, набрал крейсерский ход. На стыке января и февраля выдал серию из восьми побед, пропускал совсем немного. Отрезок с одним поражением за месяц (да и то в овертайме от крепкого «Автомобилиста») впечатлил. Статус одного из главного претендентов на Кубок Гагарина справедлив.

В каком состоянии «Металлург»

Ещё лучше! Магнитогорцы привыкли жить по графику «Авангарда», проигрывая по одному-два раза за месяц. Да и то не всегда. В январе, например, вообще обошлись без очковых потерь, забрав 12 матчей из 12 возможных. Всё это с фирменным залихватским хоккеем, большим количеством голов и визуальной лёгкостью. Без сбоев, конечно, тоже не обходится. Удивительные 1:8 от «Автомобилиста» сложно объяснить.

Впрочем, первое место в турнирной таблице Востока всё равно кажется решённым вопросом. Больше того — лидерство в сводной таблице КХЛ вряд ли куда-то денется. Единственным конкурентом видится как раз «Авангард»: отставание заметное, но отыгрываемое. А главное — больно уж сильны омичи в последние недели.

Прогноз на матч КХЛ «Авангард» — «Металлург» 27 февраля 2026 года

Нас ожидает настоящий гвоздь программы: две лучшие команды (если не КХЛ, то Восточной конференции) прямо сейчас вместе проводят зиму. Ждём хоккея уровня плей-офф. Если так пойдёт дальше, весьма вероятно, что соперники сойдутся на поздних стадиях Кубка Гагарина. Так что лишний раз светить заготовки вряд ли кто-то станет.

Вроде бы команды яркие и играющие, однако очные встречи получаются «низовыми». Не чаще всего, а вообще всегда. В четырёх последних матчах забрасывалось не более пяти шайб. Если взять две предыдущие игры, там всё совсем скромно: 2:1 Б и 2:1 в основное время. Пока в сезонной серии преимущество у омичей — три победы против двух.

В принципе, разумнее всего не мудрить и заиграть тотал меньше 5.5 шайбы за 1.87. Системно, надёжно, энергично. Чистого льда и возможности лишний раз поднять голову здесь никто не даст. Альтернатива — лобовая ничья за 3.95. Аргументация простая: соперники стоят друг друга и находятся в отличной форме. 60 минут может и не хватить.

Ставка: тотал меньше 5.5 шайбы в матче «Авангард» — «Металлург» за 1.87.